Nach dem Göttingen-Derby: Gegensätzliche Entwicklung bei 05 und SVG

Göttingen. Endlich mal wieder ein paar mehr Zuschauer als sonst seit langer Zeit üblich bei einem Fußballspiel in Göttingen! 1188 zahlende Zuschauer waren Samstag bei der „Mutter aller Derbys“ zwischen 05 und der SVG (3.1).

Die beste Einnahme seit zwei Jahren für die Schwarz-Gelben, die sich unter anderem auch über die Inbetriebnahme ihrer neuen „Grillhütte“ freuten.

Im Blickpunkt stehen aber die sportlichen Aspekte.

Für die SVG war die bereits vierte Niederlage in Folge ein weiterer herber Nackenschlag. Vom guten Saisonstart ist am Sandweg nichts mehr übrig. Der letzte Sieg datiert vom 2. September (5:1 gegen den Lehndorfer TSV). Danach gab es ein 0:2 gegen Hainberg, ein 1:3 in Lebenstedt (Fortunas erster Sieg) und ein unglückliches 1:2 gegen Vahdet Braunschweig. Eine Misserfolgsserie, die nicht allein nur mit der sehr langen Verletztenliste erklärt werden kann.

„Es gibt bei uns einen Unterschied zwischen Reden und Machen. Statt sich auf dieses Derby zu freuen, habe ich nur Angst bei uns gesehen. Wir hatten einfach nicht die Qualität.“ Teammanager Thorsten Tunkel: „Wir waren kein ebenbürtiger Gegner.“ Worte, die wenig Gutes erahnen lassen. Das Thema „oben mitspielen“ ist für die Schwarz-Weißen, die mit vier Siegen in die Serie gestartet waren, erst einmal vorbei.

Zufriedenheit im Maschpark

Friede, Freude, Eierkuchen dagegen im 05-Lager. Philipp Käschel, einst selbst jahrelang am Sandweg und jetzt bei 05 das Pendant von Spielertrainer Gerbi Kaplan: „Wir haben sie zerlegt. Dieser Sieg ist für uns unfassbar viel wert.“

„Das war zwar nicht allerhöchstes Niveau, aber ein verdienter Sieg“, fand 05-Vize Michael Wucherpfennig. „Unsere Mannschaft hatte mehr Willen und Biss, aber wieder einmal auch Schwächen in der Chancenverwertung. Und schön, dass eben endlich mal wieder so viele Zuschauer da waren.“

Die 05er haben nun fast die gegenteilige Entwicklung von der SVG genommen. In den ersten vier Partie waren sie nur zu zwei Unentschieden gekommen, mussten nach dem Aufstieg und der Rückkehr in die Landesliga Lehrgeld zahlen. In den folgenden fünf Spielen kassierte das Käschel/Kaplan-Team nur eine weitere Niederlage beim 1:3 in Lengede, holte zehn von 15 Punkten. Und nur die ersten Teams (FT Braunschweig/24, SSV Vorsfelde/21, Vahdet Braunschweig/20, SSV Kästorf/25) trafen öfter als die Schwarz-Gelben (18). „Vorn treffen wir immer“, strahlte Mehdi Mohebieh, der im Derby zum 1:0 einlochte.

Bis auf einige Verbal-Fouls der 05-Fans („Wir hassen die SVG“), die aber sonst leidenschaftlich ihr Team anfeuerten und für eine tolle Choreografie sorgten, blieb es auch rundherum ruhig. Nachdem sie ihr Team in der Bezirksliga bei einigen Spielen mit Missachtung bestraft hatten, stehen sie nun wieder lautstark hinter Schwarz-Gelb und sorgen für Stimmung, wie sie es sonst bei keinem anderen Fußball-Verein in Südniedersachsen gibt. (haz/gsd-nh)