Neu-SVGer Broscheit gegen Ex-Klub Hainberg noch gesperrt

Göttingen – Am kommenden Wochenende setzt die Fußball-Landesliga nach der Winterpause ihre Saison fort. Die HNA fragte bei den Vereinen nach, was sie sich von der Rückserie versprechen.

SVG Göttingen

(7. Platz/15 Spiele/36:23 Tore/24 Punkte)

„Wir haben vor, in der Tabelle noch zu klettern“, sagt SVG-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel. Der Konkurrenzkampf im 22er-Kader hat mit den Neuzugängen Yannick Broscheit vom SC Hainberg und Kevin Degenhardt vom KSV Baunatal zusätzlich Nahrung bekommen. Allerdings darf Broscheit laut Wechsel-Vereinbarung zwischen der SVG und Hainberg nicht im Derby am Sonntag spielen. Bekanntlich ist Broscheit erst nach der Winterpause zur SVG gewechselt. „Wir haben, nachdem auch die verletzten Spieler wieder fit sind, auf jeder Position Alternativen. Auch die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen“, blickt Tunkel sehr optimistisch auf die Restsaison.

SC Hainberg

(9./17/34:34/23)

„Wenn wir fünf Teams hinten uns lassen, bin ich glücklich“, sagt Hainbergs Vorsitzender Jörg Lohse – heißt Klassenerhalt. Mit Yannick Broscheit (zur SVG Göttingen) und Ravindran Ladushan (zu TSV La/Seu) gingen zwei Spieler zur Ligakonkurrenz. Hainberg punktet vor allem mit seiner mannschaftlichen Geschlossenheit und mit Torjäger Niklas Pfitzner, mit bisher 15 Treffern zweitbester in der Torschützenliste.

Göttingen 05

(11./16/33:36/21)

Für Spielertrainer Gerbi Kaplan hat der Ligaerhalt höchste Priorität. „Wenn wir mindestens so spielen wie in der Hinrunde, müsste uns der Klassenerhalt gelingen“, sagt Kaplan. Mit Konstantinos Drizis (zu Lohfelden) und Jeff Pierre (weg aus Göttingen) haben zwei Spieler den Verein verlassen. „Unsere Stärken liegen im Umschaltspiel und Toren nach Balleroberung“, meint Kaplan. Verbesserungen sieht er noch im Defensivverhalten bei Standards.

SCW Göttingen

(13./19/33:55/18)

Auch für SCW-Trainer Marc Zimmermann steht der Klassenerhalt auf der Agenda. „Dazu ist es aber nötig, sich in vielen Dingen zu verbessern. Unsere Qualität liegt in der Offensive“, sagt Zimmermann. Doch das größte Problem ist die Defensive. 55 Gegentore – so viele wie kein anderes Team haben die Weender bisher kassiert. Einen personellen Aderlass muss der SCW ebenfalls verkraften. Moritz Kettler wechselte zur SG Innerstetal, Torwart Julian Frischemeier zum Ligakonkurrenten Goslarer SC, Len-nart Alberding fällt verletzungsbedingt aus,

TSV La/Seu

14./16/22:24/17)

Nach dem Zusammenschluss des TSV Landolfshausen mit dem Bezirksligisten TSV Seulingen ist es noch nicht so gelaufen, wie sich dies die Verantwortlichen gewünscht haben. Noch steht der TSV auf einem Abstiegsplatz, den man aber so schnell wie möglich verlassen will. gsd