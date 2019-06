Neuer Landesliga-Spielplan: Göttinger Stadtderby 05 gegen SVG am 31. August

Heiße Szene im 05-Strafraum: So war es am 15. Mai im Stadtduell zwischen Schwarz-Weiß und Schwarz-Gelb.

Göttingen – Kaum ist die alte Saison vorbei, gibt es schon den neuen Spielplan für die Fußball-Landesliga. Das aus Göttinger Sicht Interessanteste gleich vorweg: Das erste Stadt-Derby der neuen Saison steigt am 31. August im Maschpark zwischen 05 und der SVG – der zuschauer-trächtige Klassiker!

Los geht die neue Serie am 3./4. August. Die SVG hat Aufsteiger MTV Isenbüttel zu Gast. Zuhause fängt auch der SC Hainberg gegen Eintracht Braunschweig II an, das aus der Oberliga zurückgezogen wurde. Auswärts müssen 05 (beim ebenfalls neuen Rückkehrer BSC Acosta Braunschweig) und der TSV Landolfshausen/Seulingen (in Kästorf) ran.

Insgesamt gibt es fünf neue Mannschaften in der 6. Liga, die wieder mit 16 statt wie zuletzt 17 Teams spielt: Neben den Braunschweiger Klubs Eintracht II und dem BSC Acosta sowie Isenbüttel noch der KSV Vahdet Salzgitter und – TuSpo Petershütte.

„Hütte“ hat zumindest bislang noch „Vorrang“ vor der SG Bergdörfer, die vorm Obersten Verbandssportgericht noch um die Zulassung zur Landesliga kämpft. Wegen fehlender Jugendspieler ist sie derzeit (noch) abgelehnt (HNA berichtete). Entscheidung steht aus. Genaue Termine am 13. Juli.

Erster Spieltag:

Vahdet BS - TSV Lamme (3.8.)

Lengede - Vahdet Salzgitter

TuSpo Petershütte - SC Gitter

BSC Acosta BS - Göttingen 05

Kästorf - Landolfshausen/S.

SC Hainberg - Eintracht BS II

SVG - Isenbüttel (alle 4.8.)

Zweiter Spieltag:

Landolfshausen - BSC Acosta Göttingen 05 - SC Gitter Petershütte - SSV Vorsfelde Vahdet SZ - SVG Göttingen MTV Isenbüttel - SC Hainberg TSV Lamme - Eintracht BS II Kästorf - Vahdet BS (alle 11.8.)

haz/gsd