3:2 gegen Eintracht Braunschweig II: Der SSV Nörten-Hardenberg setzt sich oben fest

Landesliga: 150 Zuschauer sehen dritten Saisonsieg

+ © Ottmar Schirmacher Hendrik Sinram-Krückeberg glich für Nörten-Hardenberg den 0:1-Rückstand gegen Eintracht Braunschweig II aus. Am Ende setzte sich sein Team mit 3:2 durch. © Ottmar Schirmacher

Die Heimspiele des SSV Nörten-Hardenberg in der Fußball-Landesliga haben weiter großen Unterhaltungswert und verlaufen zudem erfolgreich. Das 3:2 (2:2) am Sonntag vor 150 Zuschauern gegen Eintracht Braunschweig II war der dritte Punktspielsieg in Folge, womit sich die Schwarz-Gelben in der Spitzengruppe etablieren.

Nörten-Hardenberg - Die Voraussetzungen waren nicht unbedingt rosig, fehlten doch mit Duymelinck, Nils Hillemann, Rudolph und L. Sinram-Krückeberg wichtige Akteure. Und das gegen einen spielerisch wie kämpferisch starken Gegner, der alles daran setzte, den SSV zu ärgern. Gleich zweimal verhinderte Keeper Dominik Hillemann (8./9.) den Rückstand. Dann prüfte Stief (15.) Gästetorwart Duda und auch Psotta (17.) kam vor dem Gästetor einen Schritt zu spät. Die Antwort darauf hatten die kleinen Löwen mit ihrer Führung. Der fast schon obligatorische Rückstand. Nichts Neues für Nörten. Hendrik Sinram-Krückeberg und Christian Horst wendeten mit ihren Torerfolgen das Blatt, sodass das 2:2 zur Pause in Ordnung ging.

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Kontrahenten nichts, wobei erneut die souveräne Leistung der kaum zu überwindenden Abwehrrecken Keseling und Christian Horst zur Stabilisierung der SSV-Aktionen beitrug. Nach einem Foul an Sinram-Krückeberg vollstreckte Steinhoff den Strafstoß zum 3:2-Siegtreffer.

„Es war wieder einmal spannend - und wieder mit einem guten Ende für uns. Die starken Braunschweiger haben es uns über die gesamten 90 Minuten schwer gemacht. Der lobenswerte Teamgeist unserer Mannschaft hat den Weg zum verdienten Sieg geebnet“, bilanzierte Trainer Jörg Franzke. (Ottmar Schirmacher)

SSV: D. Hillemann - Keseling, C. Horst, Zeibig, Baar - Friebe (85. Gremmes), Stief, Psotta (69. Bruns), Steinhoff - Westfal (29. T. Armbrecht), H. Sinram-Krückeberg

Tore: 0:1 Altin (20.), 1:1 H. Sinram-Krückeberg (23.), 2:1 C. Horst (33.), 2:2 Altin (36.), 3:2 Steinhoff (65./FE).