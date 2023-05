5:2 gegen den SV Lengede - Der SSV Nörten-Hardenberg ist weiter nicht zu bremsen

Tor! Maximilian Schulz (rechts) mit dem Nörtener Stürmer-Duo Nils Hillemann und Lucas Duymelinck. Sie erzielten am Sonntagabend vier der fünf SSV-Treffer. © Ottmar Schirmacher

Die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg haben ihren Lauf in der Landesliga fortgesetzt: Am Pfingstmontag baute der SSV mit dem 5:2 (4:1)-Sieg gegen den SV Lengede seine Erfolgsserie auf elf ungeschlagene Pflichtspiele (acht Siege und ein Remis um Punkte sowie zwei Pokalpartien) aus und rückt bis auf einen Punkt an den Tabellenzweiten (und Pokalendspielgegner) MTV Wolfenbüttel heran.

Nörten-Hardenberg - Eine neuerliche Galavorstellung wie am Mittwoch beim Pokalsieg in Göttingen wäre wohl ein Wunsch der 150 Zuschauer gewesen, doch das ließ der Gegner vornehmlich in der ersten halben Stunde nicht zu. Hatte der Lengeder Oktay (8.) ein Geschenk der Nörtener Abwehr zunächst nicht angenommen, schockte dieser Akteur die Heimelf zwölf Minuten später mit dem 0:1. Dagegen bemühten sich die Gastgeber mit Ausnahme des Duymelinck-Treffers (27.) zum 1:1 erfolglos, dem System der Gäste beizukommen, erzwangen aber dennoch innerhalb von wenigen Minuten schon bis zum Seitenwechsel die Vorentscheidung. Dabei benötigte Nils Hillemann nur 70 Sekunden für zwei Treffer, während zuvor Lengedes Ebrecht per Eigentor den 80. Saisontreffer der Nörtener beigesteuert hatte. „Wir müssen weiter daran arbeiten, kleine Fehler abzustellen. Aber letztlich war das ein ungefährdeter Sieg“, sagte Trainer Oliver Gremmes. An ihrer kampfbetonten Einstellung hielten die Lengeder auch im zweiten Durchgang fest, wobei Keeper Dominik Hillemann einige Male gefordert war. Sein Bruder Nils machte den Dreierpack perfekt, wogegen bei einem Schuss von Schulz der Pfosten das sechste Tor vereitelte.

Tore: 0:1 Oktay (20.), 1:1 Duymelinck (27.), 2:1 Ebrecht (37./Eigentor), 3:1/4:1/5:1 N. Hillemann (43./44./60.), 5:2 Könnecker (62.).

SSV: D. Hillemann - Rüffer, Keseling, Zeibig (46. Stief), Baar - Schulz, Friebe (71. Steinhoff), Rudolph (63. Bruns), Westfal - N. Hillemann (63. Zimmermann), Duymelinck (46.Taubert)

(Ottmar Schirmacher)