Nörten-Hardenberg gewinnt Derby gegen Hainberg mit 1:0

Fußball-Landesliga: Nils Hillemann erzielt das Tor des Tages

+ © Ottmar Schirmacher Zwei Ex-Northeimer im Duell: Nörtens Leon Rüffer (rechts) gegen Hainbergs Paul Mähner. © Ottmar Schirmacher

Die Weste des SSV Nörten-Hardenberg in der Fußball-Landesliga bleibt auch nach dem dritten Spieltag blütenweiß. Am Sonntag gab es an der Bünte einen 1:0 (1:0)-Derbyerfolg gegen den SC Hainberg.