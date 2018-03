SCW ohne Ambitionen zum Tabellenzweiten

Göttingen. Nach dem erst einmal befreienden 4:2-Sieg gegen Fortuna Lebenstedt fährt die Mannschaft des SCW Göttingen etwas unbeschwerter zum Punktspiel in der Fußball-Landesliga am Donnerstag um 18.30 Uhr zum Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel. Allerdings nehmen die Weender derzeit noch den 13. Tabellenplatz ein, einem Abstiegsrang.

„Der MTV ist eine andere Hausnummer, der spielt in einer anderen Liga und hat bereits Oberliga-Niveau“, so die Einschätzung von SCW-Trainer Marc Zimmermann. Daher ginge es lediglich darum, „sich in Wolfenbüttel anständig aus der Affäre zu ziehen“. Derzeit sei sein Team physisch nicht in der Lage, gegen eine solche Mannschaft wie Wolfenbüttel gegenhalten zu können. Zudem gehe der SCW momentan personell auf der letzten Rille. Abwehrspieler André Weide ist in Wolfenbüttel aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt, zudem aber auch verletzt, und Florian Berg fehlt urlaubsbedingt. Allerdings hofft Zimmermann, dass Moritz Kettler es pünktlich direkt aus Leipzig kommend zum Anstoß schafft.

Spiele in der Bezirksliga:

Bovender SV - TuSpo Petershütte (Do., 19 Uhr), SG Lenglern - SG Bergdörfer, TSV Bremke/Ischenrode - SSV Nörten-Hardenberg (beide Sa., 16 Uhr), FC Eintracht Northeim - SG Lenglern, TSV Bremke/Ischenrode - Sparta Göttingen (beide Mo., 15 Uhr), Bovender SV - TSV Seulingen (Mo., 18 Uhr) (wg/gsd)