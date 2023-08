Eintracht Northeim fährt am Freitag optimistisch zum Derby bei der SVG Göttingen

Von: Marco Washausen

Szene aus dem Vorjahr: Durch einen späten Treffer von Luis Riedel verloren die Northeimer vor einem Jahr mit 0:1 bei der SVG. Nun will es die Crew von Trainer Philipp Weißenborn besser machen. © Hubert Jelinek

Nach dem Derby ist vor dem Derby! So lautet derzeit das Motto für die Landesliga-Fußballer des FC Eintracht Northeim. Nach dem 2:0 vom vergangenen Samstag gegen den Bovender SV geht es auch an diesem Wochenende gegen ein Team aus der Nachbarschaft. Die Mannschaft von Trainer Philipp Weißenborn tritt am Freitagabend ab 18.30 Uhr am Sandweg bei der SVG Göttingen an.

Northeim – „Der Sieg gegen Bovenden war super wichtig für uns. Nach dem Pokal-Aus gegen Petershütte und dem 0:3 bei Eintracht Braunschweig II hat man doch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass leichte Nervosität aufkam“, bekennt Weißenborn.

Der macht sich mit seiner Crew durchaus selbstbewusst auf den Weg. „Wir wollen gut stehen, schnell umschalten und die Qualität, die wir in der Offensive haben, nutzen“, verrät er in groben Zügen seinen Matchplan. Mut machen unter anderem die guten Auftritte am Sandweg in den vergangenen Jahren. Gerade das 0:1 vor fast exakt einem Jahr, als man erst spät durch einen Freistoßtreffer des Ex-Northeimers Luis Riedel verlor, hat der Coach noch bestens in Erinnerung. „Da waren wir personell stark angeschlagen und haben uns dennoch bestens präsentiert.“

Auch jetzt geht die Eintracht nicht in Optimalbesetzung in das Derby. Wie bereits seit einigen Wochen drückt defensiv der Schuh. Erkan Coskun, Finn-Niklas König (beide verletzt), Nils Kern (noch zwei Spiele gesperrt) und Torben Glombitza (beruflich in Australien) stehen nicht zur Verfügung. „Damit stellt sich die Innenverteidigung mit Till Becker und Alexander Knopf praktisch von selbst auf“, verdeutlicht Weißenborn. Hinzu kommt Nico Fleischmann, der gegen Bovenden ebenfalls bereits defensiv aushalf. Eine weitere offensive Option bekommt die Eintracht durch die Rückkehr von Julen Mediavilla, der seine Leistenverletzung auskuriert und wieder voll trainiert hat. „Sonst fahren wir exakt mit dem Kader der Vorwoche nach Göttingen“, erklärt Weißenborn.

Eine besondere Partie ist das Duell am Freitag unter anderem für Northeims Stürmer Ali Ismail, der auch bereits das SVG-Trikot trug. Ihm bescheinigt Philipp Weißenborn eine starke Form. „Ali ist super drauf. Er hat gegen Bovenden klasse gespielt und nicht zufällig beide Tore vorbereitet.“ Auch Dustin Hoffmann, Raphael Peinemann, Darius Strode und Niklas Schwab haben ihren Trainer offensiv überzeugt. „Mit diesen Jungs haben wir Möglichkeiten, die wir bisher nicht hatten. Das ist super und spricht für unseren Kader.“ Klingt so, als wenn die Eintracht gut gerüstet ist für das Derby bei der SVG.

(Marco Washausen)