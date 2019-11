Piotr Podolczak (57) musste im Hainberg-Tor aushelfen

Fußball-Landesliga

+ Harter Zweikampf: Hainbergs Maximilian Maretschke wird von Vorsfeldes Michel Haberecht bedrängt.

Der SC Hainberg verlor sein Nachholspiel in der Fußball-Landesliga mit 0:4 (0:1) gegen den SSV Vorsfelde. Dabei dürfte Hainbergs Torwarttrainer Piotr Podolczak mit 57 Jahren nunmehr der wohl älteste Spieler jemals in der Landesliga sein, nachdem er in der 64. Minute für Hainbergs verletzten Keeper Aleksandar Stankovic eingewechselt wurde.