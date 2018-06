Pleite für SC Hainberg zum Erkner-Abschied

Mit der Fußspitze vorweg: Hainbergs Steffen Doll (links) ist vor Weendes Daniel Obermann am Ball, doch ein Treffer gelingt ihm in dieser Szene auch nicht.

Göttingen. Am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga kam der SCW im Göttinger Derby beim SC Hainberg zu einem 3:1-Sieg.

Absteiger Grone bezwang Lupo Wolfsburg mit 3:2 und Landolfshausen beendete die Serie mit einem 2:2 gegen Braunschweig-Lehndorf, das zunächst 2:0 führte.

SC Hainberg - SCW Göttingen 1:3 (1:1). Die Weender hatten den besseren Start und gingen durch Ladushan Ravindran, der nächste Saison auf die Zietenterrassen wechselt, in Front, nachdem sich die Gäste über außen durchgespielt hatten. Rolf Ziegner hatte wenig später Pech, als er mit einem Schuss am Pfosten scheiterte. Doch auch die SCWer hatten unter anderem durch Kratzert gute Chancen. Zehn Minuten vor der Pause machte Ziegner es dann besser, traf aus fast 30 Metern mit einem Freistoß zum 1:1 in den rechten Torwinkel. Zur Pause ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Kurz nach Wiederbeginn gelang Ravindran der zweite Weender Treffer – so bringt man sich bei seinem neuen Verein schon einmal in den Blickpunkt. Die Hainberger antworteten mit Möglichkeiten durch Pfitzner und Doll, doch es sprang nichts heraus dabei. Am Ende hatten beide Mannschaften nur noch zehn Spieler auf dem Platz. Broscheit ging nach Foulspiel und Meckern runter, Kratzert beging ebenso ein „Verbal-Foul“.

„Uns haben am Ende die Körner gefehlt“, meinte der bei Hainberg scheidende Coach Dennis Erkner, der „sehr traurig“ war, weil er immer „viel Herzblut“ beim SC investiert hat. „Ich hätte mich natürlich gern mit einem Sieg zur SVG verabschiedet, aber Hainberg ist als Aufsteiger bestes Göttinger Team.“ SCW-Cotrainer Ansgar Luchte: „Das war nochmal taktisch und spielerisch stark. Ein würdiger Abschluss für unsere Abgänge.“ - Tore: 0:1 Ravindran (10.), 1:1 Ziegner (36.), 1:2 Ravindran (47.), 1:3 Weiss (Eigentor, 81.). - Gelb-Rot: Broscheit (SCH, 74.) - Rot: Kratzert (SCW, 85.).

FC Grone - Lupo Martini Wolfsburg II 3:2 (1:2). Noch ein Sieg zum Abschluss für den Absteiger, der aber nach gefühlten 25 Sekunden, so FC-Coach „Jelle“ Brinkwerth, in Rückstand geriet. Mit einem 18-Meter-Schuss an den linken Innenpfosten glich der nach Northeim zurückkehrende Richard Hehn aus. Durch einen Kopfball gingen die Gäste aber erneut in Front. Auf Pass von Kevin Degenhardt gelang Isa Asllani per Abstauber jedoch wieder das 2:2. Einen Pass von Asllani verwertete Justin Taubert dann per 16-Meter-Schuss zum 3:2-Siegtreffer. - Tore: 0:1 Palella (1.), 1:1 Hehn (10.), 1:2 Wilhelm (32.), 2:2 Asllani (48.), 3:2 J. Taubert (82.),

TSV Landolfshausen - Lehndorfer TSV 2:2 (0:0). In der ersten Halbzeit spielte der TSV zwar nicht berauschend, ließ aber nichts zu für die Braunschweiger. Kurz vor der Pause scheiterte Herbert Puman mit einem Foulelfmeter am parierenden TSV-Keeper Torben Halldorn; Tomislav Relota war zuvor gelegt worden. „Nach der Pause waren wir 20 Minuten im Tiefschlaf“, ärgerte sich Landolfshausen-Trainer Michael Kreter. So gingen die Gäste in Führung, die Steven Celik nach Pass von Jannik Meck und Meck selbst nach Zuspiel von Lukas Tappe noch ausglichen. Celik hatte Sekunden vor Ende sogar noch den Sieg auf dem Fuß. Kreter: „Mit dem 2:2 können wir gut leben. Und mit Platz sechs sind wir super zufrieden.“ - Tore: 0:1 Hartmann (46.), 0:2 Ksienzyk (49.), 1:2 Celik (79.), 2:2 Meck (83.). (haz/gsd)