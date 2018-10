Prestige-Sieg für 05 im Göttinger Stadt-Derby gegen die SVG

So sehen die Derbysieger aus! Nach dem Abpfiff feiern die 05-Spieler mit ihren Fans auf der Tribüne enthusiastisch das 3:1 gegen den Stadtrivalen SVG.

Göttingen. Fußball-Festtag für Göttingen 05! Die Schwarz-Gelben gewannen das Göttinger Prestige-Derby gegen die SVG mit 3:1 (1:1).

Vor 1188 Zuschauern waren die 05er die am Ende klar bessere Mannschaft und fügte den Schwarz-Gelben vom Sandweg die vierte Niederlage in Serie zu. „Derbysieger, Derbysieger“, schallte es nach dem Abpfiff von den 05-Fans über den Platz. Und: „Die Nummer 1 der Stadt sind wir!“

Es war ein hochverdienter Erfolg für die 05er. Sie zeigten die bessere Offensivleistung und hätten sogar noch höher gewinnen können. In der Schlussphase vergaben die Schwarz-Gelben noch weitere gute Chancen. „Wir waren gut aufgestellt, wurden von den Zuschauern gepusht. Wir waren spielerisch und taktisch überlegen“, kommentierte 05-Spielertrainer Gerbi Kaplan.

Tolle 05-Choreografie

Sein SVG-Kollege Dennis Erkner war dagegen völlig geplättet. „Ich bin fassungslos. Meine Spieler haben keine Eier. Die Mannschaft macht nicht das, was ich will.“ Teammanager Thorsten Tunkel: „Der 05-Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wir haben gespielt wie wenn man auf der Zahnarztliege liegt und nicht mehr hochkommt.“

Die 05er hatten schon den besseren Start und gingen bissig in die Partie, bei der die gute Kulisse einen besonderen Rahmen bildete. Die 05-Fans eröffneten sie mit einer Choreografie mit Dutzenden schwarz-gelben Fahnen und einem gelben Papierschlangen-Feuerwerk.

Für das erste Highlight sorgte nach 18 Minuten Mehdi Mohebieh, als er eine Eingabe von Gerbi Kaplan von rechts gekonnt ins lange, linke Eck verlängerte – es war schon das 1:0. Fünf Minuten später verletzte sich Julian Washausen, wurde nach der Pause ausgewechselt.

Die erste Chance für die SVG führte gleich zum Ausgleich. Vicuna brachte von rechts einen Freistoß herein, den Nico Grimaldi per Kopf zum 1:1 vollendete. Verdient zu dieser Phase, denn nach dem besseren 05-Auftakt war nun die SVG im Spiel, ohne allerdings zu weiteren Möglichkeiten zu kommen.

Optimal dann der 05-Start in die zweite Hälfte. Philipp Bruns schlenzte einen Freistoß gefühlvoll und direkt in die kurze Ecke. Podolczak- und Kaplan-Chancen (52. und 54.) überstanden die SVGer schadlos. Die erste von nur zwei nennenswerten Möglichkeiten im zweiten Abschnitt hatte für die SVG dann Vicuna (56.). Nach „Poldis“ Alleingang (57.) erhöhte Kaplan nach Kopfball-Vorlage von Pierre direkt auf 3:1 (61.). Dogan verpasste das 4:1, ehe der eingewechselte SVGer Grüneklee mit einem Schuss an 05-Keeper Holzgrefe scheiterte.

Riesen-Chancen zum Schluss

In der Nachspielzeit traf Mohebieh aus vier Metern nur die Latte, Bartels vergab eine Kopfball-Gelegenheit. SVG-Coach Erkner: „Einige Spieler von uns hatten Angst vor dem Derby. Wir haben jetzt viermal in Folge verdient verloren. Wir hatten Glück, dass wir nicht höher verloren haben.“ Währenddessen feierten die 05-Fans ihr Team frenetisch als „Derbysieger“! • Für die 05-Fans begann die Partie schon fast 90 Minuten vorm Anpfiff. In Begleitung von fünf Polizeiautos marschierte die Gruppe von rund 60 Personen auch mit Kleinkindern von ihrem Treffpunkt über die Godehardstraße zum Maschparkstadion. Wohlgemerkt: Es handelt sich um 6. Liga. (haz/gsd)