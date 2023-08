Malte Rode trifft! Der SSV Nörten-Hardenberg besiegt Eintracht Braunschweig II

Teilen

Hoch in der Luft: Malte Rode ließ den SSV Nörten-Hardenberg nach starker Leistung verdient jubeln gegen die Braunschweiger Eintracht. © Ottmar Schirmacher

Mit dem Tor des Tages von Malte Rode zum 1:0 (0:0)-Erfolg stoppte der SSV Nörten-Hardenberg am Samstag die Siegesserie von Eintracht Braunschweig II in der Fußball-Landesliga.

Nörten-Hardenberg - Als der zu Saisonbeginn aus Lenglern an die Bünte gewechselte Ex-Gandersheimer in der 84. Minute mit letzter Konsequenz den Ball an dem zuvor fast unbezwingbar scheinenden Gästekeeper Duda ins Netz bugsierte, kannte der Jubel beim SSV keine Grenzen. Damit belohnte der Torschütze sich und seine ganze Mannschaft für eine starke Leistung.

„Wir haben hinten kaum etwas zugelassen und uns vorn zahlreiche gute Torchancen erarbeitet. Deshalb ist der Sieg verdient“, bilanzierte Trainer Oliver Gremmes und lobte seine Mannschaft verdientermaßen. Die „kleinen Löwen“ verzeichneten bis zum verletzungsbedingten Ausscheiden ihres Spielmachers Vrancic (32.) mehr Ballbesitz als die Gastgeber, die dagegen durch Duymelinck (8.) und Ginsberg (per Freistoß/41.) gute Möglichkeiten hatten. Und an diese kompakte Vorstellung knüpften die Hausherren im zweiten Durchgang nahtlos an. Doch immer wieder blockte die Gästeabwehr Schüsse von N. Hillemann, Taubert, T. Armbrecht und eben Rode.

Es gab aber auch zwei Szenen, bei denen den Gastgebern samt ihrem bangenden Anhang der Schrecken in die Glieder gefahren sein dürfte. So zum Beispiel, als nach einem Schuss von Ebeling (58.) der Ball vom Pfosten ins Feld zurücksprang und zum zweiten Mal, als SSV-Torwart Döhne das Spielgerät mit einem tollen Reflex über die Latte drehte, nachdem zuvor der aufmerksame Zlatoudis in höchster Note aufs eigene Tor hatte zurückköpfen müssen. Da war es allzu verständlich, dass die Nörtener den Schlusspfiff nach Rodes erlösendem Treffer förmlich herbeisehnten.

SSV: Döhne - Zlatoudis, Friebe (75. Zeibig), Rüffer, Ginsberg - Steinhoff, Westfal (55. Horst), T. Armbrecht (84. Cichon), Taubert (75. Stief) - Hillemann, Duymelinck (46. Rode)

(Ottmar Schirmacher)