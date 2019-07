SC Hainberg wirbt bei Saison-Auftakt für Toleranz

Der SC Hainberg schließt sich einer Initiative des VfL Wolfsburg für Toleranz und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung an.

Der SC Hainberg startet am heutigen Dienstag (2. Juli) um 18.15 Uhr mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der Landesliga. Weil der Fußballplatz auf den Zietenterrassen aktuell renoviert wird, steigt der Saison-Auftakt auf dem Sportplatz in Herberhausen. Der neue Trainer Lukas Zekas wird dann auch die Neuzugänge vorstellen.

Seine soziale Kompetenz unterstreicht der SCH durch eine neue Aktion. Dabei schließen sich die Südniedersachsen der Initiative des VfL Wolfsburg für Toleranz und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung an. Wie die Wölfe laufen künftig alle Kapitäne der Hainberger Mannschaften mit einer Regenbogen-Kapitänsbinde auf. Insgesamt folgen 650 Amateurmannschaften aus ganz Deutschland der Aktion des Bundesligisten.