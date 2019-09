SC Hainberg gegen Göttingen 05: Duell auf Augenhöhe

Bodenkampf: Der 05er Daniel Washausen (rechts) gegen Hainbergs Alexander Kern beim 2:1 im Derby am 15. Mai.

Göttingen – Das erste der beiden regionalen Derbys steigt schon am Samstag um 17 Uhr auf den Zietenterrassen zwischen dem SC Hainberg (Tabellenvierter) und Göttingen 05 (Achter)

. Die jungen 05er starteten gut in die neue Saison, gewannen zweimal und holten ein Remis. Gegen die vermeintlichen Titelaspiranten Vorsfelde (unglückliches 2:3 zuhause) und SVG Göttingen (klares 0:3 zuhause) setzte es dann jedoch die ersten Niederlagen. Der Anfangsschwung ist schon wieder abgeebbt.

Hainberg fing mit einem Sieg an, blieb nach dem 0:3 bei Aufsteiger Isenbüttel aber zuletzt dreimal ungeschlagen: Sieben Zähler aus den vergangenen drei Partien. Hält der Aufwärtstrend des SC nun auch gegen die Schwarz-Gelben an? „Wir sind nicht der Favorit“, wehrt Hainbergs Klubchef Jörg Lohse ab. „Die 05er sind stark einzuschätzen“, wiegelt er ab. Mit den derzeit zehn Zählern stehe sein Team aber gut da, so Lohse.

In der vergangenen Saison konnte der SC keinen Sieg gegen 05 verbuchen: Zuhause kassierte man kurz vor Schluss noch den 2:2-Ausgleich, im Maschpark verlor man ebenso kurz vor Schluss noch 1:2.

Personal-Probleme vom Saisonbeginn wegen ihrer zahlreichen teils nicht anwesenden Studenten sind inzwischen überwunden. Nur Lukas Pampe fehlt aus Studiengründen. Ebenfalls nicht dabei ist Trainer Lukas Zekas, der beim litauischen Nationalteam weilt, das das EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine bestreitet. Bei der Auswahl ist er Chef-Scout und Analyst. So wird er auf den Zietenterrassen von Co-Trainer Lars Willmann vertreten.

Bei 05 ist Trainer Steffen Witte „gespannt, was Hainberg auf den Platz bringt. Ich erwarte eine guten, starken Gegner und ein offenes Spiel. Hainberg kann auch noch in den letzten Minuten pumpen.“

Am meisten Respekt hat Witte vor SC-Torjäger Niclas Pfitzner. „Er sticht hervor, kann Spiele entscheiden, macht einfach die Dinger rein“, so Witte, der von einer „schwierigen Trainingswoche“ sprach. So fehlt unter anderem Noah Tacke. Zudem gibt es einige Wackelkandidaten.

Nachdem es schon gegen Vorsfelde und die SVG Niederlagen gab, ist das folgende 05-Programm nach dem Hainberg-Match heftig: Weiter geht’s in Kästorf (Dritter) und gegen Vahdet Braunschweig (Zweiter). haz-gsd/nh