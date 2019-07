SC Hainberg: Vater und Sohn als Trainer

Göttingen – Idyllisch liegt er an der Ortseinfahrt nach Herberhausen. Auf diesem von hohen Zäunen eingefassten Platz absolviert der SC Hainberg sein Vorbereitungsprogramm auf die dritte Saison in der Fußball-Landesliga. Auf die schöne Umgebung werden die Spieler unter der Regie vom neuen Coach Lukas Zekas (27) wohl eher nicht achten – vielmehr fließt der Schweiß, um für die neue Serie gut vorbereitet zu sein.

Zekas ist ein Jungspund an der Seitenlinie. Doch neben Lars Willmann hat er noch einen weiteren erfahrenen Assistenten: Seinen Vater Arunas Zekas (53), einst Drittligaspieler bei Göttingen 05 und ehemaliger Nationalspieler Litauens. „Ungewohnt ist das nicht mehr, das ist auch kein Problem – ich freue mich darauf. Das war auch mein Wunsch“, sagt Zekas junior. Er löst damit Oliver Hille ab, der als Co-Trainer von Simon Schneegans zu Eintracht Northeim wechselte.

„Mit dem neuen Trainerteam will man das Ziel, den erneuten Klassenerhalt in dieser starken Landesliga, erreichen“, heißt es in einer Pressemitteilung des SCH. Zekas bezeichnet den Klassenverbleib als „Ziel Nummer eins“. Vergangene Saison belegten die Hainberger den neunten Platz, waren bis zum Schluss aber in den Abstiegskampf verwickelt.

Die Transfers blieben beim SCH im überschaubaren Bereich. Sieben Neuzugängen stehen vier Abgänge gegenüber, die allerdings durchaus gravierend sind: Jonas Hille, Gianni Weiss und Rolf-Hendrik Ziegner zählten zu den Stammkräften. „Ich habe ein junges Team, wir müssen eine Basis finden“, sagt Lukas Zekas. „Es muss eine gute Stimmung herrschen. Der Zusammenhalt muss die individuelle Unterlegenheit kompensieren.“ Nach den Abgängen böten sich auch neue Chancen für andere Spieler. Zu denen mit Tomas auch der dritte Zekas beim SCH gehört.

„Sehr froh“ ist Zekas, dass Torjäger Niclas Pfitzner (17 Treffer) blieb. Das zeige die Wertschätzung, die er dem Klub entgegenbringe, so der Trainer. „Sportlich wie menschlich“ soll das Trainerteam die neue Mannschaft, die aus 23 Akteuren besteht, weiterentwickeln und Oliver Hilles eingeschlagenen Weg fortführen. Die drei Trainer werden zurzeit von einem vierten ergänzt: Piotr Podolczak fordert die Torhüter Aleksandar Stankovic und Giovanni Noriega mit gezielten Übungen. Weitere Neuzugänge seien, so der momentan durch einen Armbruch gehandicapte Klubchef Jörg Lohse, noch im Anflug. Sie hingen noch an den „Freigabe-Modalitäten“.

Am Wochenende stählen sich die Hainberger in einem „Heim-Trainingslager“ weiter, verbunden mit einem ersten Test gegen Bezirksligist Sülbeck. In die neue Saison startet der SCH gegen Eintracht Braunschweig II (aus der Oberliga zurückgezogen). Das erste Auswärtsspiel steigt bei Aufsteiger MTV Isenbüttel. gsd