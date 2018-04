FC Grone erwartet in der Landesliga den Spitzenreiter

Göttingen. Am 25. Spieltag in der Fußball-Landesliga haben von den südniedersächsischen Klubs der FC Grone und der TSV Landolfshausen Heimrecht.

Ein Vorteil dürfte das für den akut abstiegsgefährdeten Drittletzten aus Grone aber nur bedingt sein, immerhin gastiert mit Vahdet Braunschweig der aktuelle Spitzenreiter am Rehbach. Landolfshausen kann sich mit einem Heimsieg über Schlusslicht Ölper weiter Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen. Der SCW Göttingen und der SC Hainberg müssen jeweils auswärts antreten.

FC Grone - TSC Vahdet Braunschweig (So., 15 Uhr). Sagenhafte zwölf Spiele müssen die Groner in nur sechs Wochen bis zum Saisonende am 3. Juni bestreiten. Das schwierigste erwartet das Team von Trainer Jozo Brinkwerth am Sonntag gegen den Tabellenführer, der 17 seiner 20 Spiele gewonnen hat.

TSV Landolfshausen - BSV Ölper(So., 15). Alles wie immer beim TSV: Im Saisonendspurt drehen die Landolfshäuser auf. Aus den letzten drei Partien holten sie sieben Punkte, kletterten in der Tabelle auf den achten Rang. Der Abstand auf den ersten Abstiegsrang beträgt jetzt schon acht Zähler. Da kommt das Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht Ölper gerade recht.

Lehndorfer SV - SCW Göttingen (So., 14). Spätestens mit dem 4:2 am vergangenen Sonntag über den nun punktgleichen BSC Acosta hat sich der SCW im Tabellenmittelfeld festgebissen. Umso wichtiger daher, den Viertletzten Lehndorf auf Distanz zu halten.

Lupo Wolfsburg II - SC Hainberg(So., 15). Dank des 3:1 über Grone verbesserte sich der SCH in der Tabelle auf Rang fünf. „Wir wollen einen guten Endspurt hinlegen und weiter klettern“, sagt Niklas Pfitzner. Der Offensivspieler des SCH ist mit fünf Toren und 16 Torvorlagen der mit Abstand beste Vorbereiter der Landesliga. „Wir hatten einen Hänger nach der Winterpause, aber jetzt geht es wieder bergauf. Wir wollen eine Serie starten und gegen Wolfsburg einen klaren Sieg einfahren“, sagt das Hainberger Urgestein. (raw)