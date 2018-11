Landesliga: SCW Göttingen setzt auf den Heimvorteil

Lang machen für den Klassenerhalt: Weendes Torhüter Julian Frischemeier und Alexander Ludwig (li.) treffen mit ihrem SCW am Sonntag auf den TSV Hillerse. Jonas Grueneklee muss mit seiner SVG in Lengede antreten.

Göttingen. Im Heimspiel gegen den TSV Hillerse will der SCW Göttingen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt der Fußball-Landesliga sammeln.

Den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern will Göttingen 05 mit einem Heimsieg über Fortuna Lebenstedt. Die SVG Göttingen, der SC Hainberg und der TSV Landolfshausen/Seulingen müssen am 17. Spieltag auswärts antreten (alle Spiele am Sonntag um 14 Uhr).

SCW Göttingen - TSV Hillerse. Die Schmach der 1:5-Derbypleite bei der SVG am Sandweg vom vergangenen Spieltag schmerzt die Weender noch immer. „Unser Leistung war katastrophal und stümperhaft, die Einstellung dort hat überhaupt nicht gestimmt“, sagt SCW-Trainer Marc Zimmermann im Rückblick über das Debakel. Von daher könne sich sein Team nun nur noch steigern. „Spiele gegen Hillerse sind immer unangenehm und schwer. Wir wollen aber unseren Heimvorteil einbringen und drei Punkte holen“, fordert der Coach mit Blick auf den Tabellenzehnten, der drei Punkte mehr als die Weender auf dem Konto hat, aber eine Partie weniger bestritten hat. Mittelfeldabräumer Steffen Claassen, mit sieben Treffern nach Julian Kratzert zweitbester Torjäger, fehlt gelbgesperrt.

Göttingen 05 - Fortuna Lebenstedt. Der Tabellenneunte trifft auf den Zehnten. „Für uns ist das ein ganz wichtiges Spiel“, sagt Spielertrainer Gerbi Kaplan mit Blick auf die zwei Punkte Vorsprung auf Fortuna. Weil es in der Tabelle so eng zugeht, würde ein Sieg in der Tabelle zwar wenig bewirken, doch die drei Punkte müsse man erst einmal holen. „Wir spielen danach noch bei Vahdet Braunschweig und in Kästorf. Wir brauchen also noch ein paar Punkte, um die Winterpause nicht auf einem Abstiegsplatz zu verbringen“, sagt Kaplan, dessen Team in Bestbesetzung antreten kann.

SV Lengede - SVG Göttingen. Genau wie die SVG gegen den SCW landete auch Lengede zuletzt mit dem 2:1 über La/Seu ein Erfolgserlebnis. Mit einem Sieg kann der Oberliga-Absteiger aber den Anschluss an das Führungsduo. Zumal vor Weihnachten mit dem Heimspiel gegen Spitzenreiter FT Braunschweig und bei La/Seu noch interessante Duelle auf die Schwarz-Weißen warten.

SSV Kästorf - SC Hainberg. Der Viertletzte um den führenden Torjäger Niclas Pfitzner ist beim Dritten nur krasser Außenseiter. Mit Vorsfelde, Lamme und Gitter warten vor Weihnachten noch harte Brocken auf die Elf von Trainer Oliver Hille.

FT Braunschweig - TSV La/Seu. Angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf den Zweiten aus Vorsfelde haben sich die Freien Turner zum heißen Aufstiegskandidaten entwickelt. Bereits ein Punkt für La/Seu, dass danach noch gegen die SVG und in Hillerse antreten muss, wäre schon ein großer Erfolg. (raw)