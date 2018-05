SCW sichert Ligaerhalt

Göttingen. Der SCW Göttingen machte mit dem 3:0 im Derby gegen den TSV Landolfshausen einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Hingegen wird es für den FC Grone nach der 1:7-Pleite in Lebenstedt immer bedrohlicher. Der SC Hainberg kam trotz personeller Probleme zu einem 4:3 gegen Lengede.

SCW Göttingen - TSV Landolfshausen 3:0 (0:0). „Ein verdienter Sieg“, meinte Weendes Trainer Marc Zimmermann. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams, sodass Torchancen Mangelware waren. Erst das Kopfballtor von Philipp Götz (66.) brachte die Gastgeber in die Spur. In eine Landolfshäuser Drangperiode hinein das 2:0 des SCW nach einer Standardsituation. - Tore: 1:0 Götz (66.), 2:0 Kettler (86.), 3:0 Kratzert (88.).

SC Hainberg - SV Lengede 4:3 (3:0). „Das Spiel hätte auch 7:7 ausgehen können“, meinte SC-Trainer Dennis Erkner, der erneut auf zahlreiche Ausfälle verwies. „Wir hatten fünf Stammspieler nicht dabei, aber wir gewinnen einfach weiter.“ Unter anderem fehlten die gesperrten Yannik Broscheit und Niklas Pfitzner. Die Hainberger sind nun schon wieder in sieben Spielen in Folge ungeschlagen. Ein Eigentor und zwei Treffer von „Benner“ Mielenhausen und Steffen Doll sorgten für ein vermeintlich sicheres 3:0. Und auch nach dem 4:1 von Jan Ziegner sah alles so aus, als sollte keine Gefahr mehr drohen. Doch der SC wurde in der Schlussphase noch etwas nachlässig und kassierte noch zwei Gegentore nach Ecken. Erkner: „Da haben wir nicht mehr gut verteidigt. Es war trotzdem eine super Teamleistung. Wir sind in der Breite einfach gut aufgestellt.“ Doll gelang sein erstes Punktspieltor mit einem Volleyschuss aus 16 Metern. - Tore: 1:0 Mulic (12./Eigentor), 2:0 Mielenhausen (16.), 3:0 Doll (43.), 3:1 Folchmann (48.), 4:1 Ziegner (60.), 4:2 Folchmann (76.), 4:3 Folchmann (78.).

Fortuna Lebenstedt - FC Grone 7:1 (3:1). „Das war sehr enttäuschend“, so der Kommentar von Grones Trainer Jozo Brinkwerth. In keiner Phase fanden die Groner ins Spiel, zwei unnötige Ballverluste führten zum 0:1 und 0:2. Hoffnung noch einmal nach dem 1:3-Anschlusstreffer durch Justin Taubert, doch nach dem 1:4 kurz nach der Pause war alles gegen Grone gelaufen. - Tore: 1:0 Liebig (6.), 2:0 Pramme (11.9, 3:0 Kleiner (35.), 3:1 Taubert (40.), 4:1 Pramme (48.), 5:1 Stölzel (63.), 6:1 Kleiner (75.), 7:1 Schmidtheisler (89.). (wg/gsd)