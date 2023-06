Spitzenspiel und Generalprobe: Der SSV Nörten-Hardenberg spielt Samstag bei Meister Vorsfelde

Das Hinspiel gegen Meister Vorsfelde verloren die Nörtener mit 0:1. Hier am Ball Julian Keseling, der am Sonntag letztmals in einem Punktspiel für den SSV aufläuft. © Ottmar Schirmacher

Zum Saisonausklang der Landesliga sind die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg bei der Meisterehrung für den SSV Vorsfelde durch Staffelleiter Thorsten Tunkel zugegen. Bereits am Samstag (17 Uhr) steigt die Partie beim neuen Titelträger, der nach fünfjähriger Abwesenheit in die Oberliga zurückkehrt.

Eine Woche vor dem Pokalfinale gegen den MTV Wolfenbüttel geht es für das Team von Trainer Oliver Gremmes noch um einiges. Erstmal lohnt sich der Einsatz, um den dritten Tabellenrang zu sichern. Außerdem gilt es, ohne Blessuren über die letzten 90 Minuten zu kommen.

Auf dem nur unglücklich mit 0:1 verlorenen Hinspiel basiert die Zuversicht von Gremmes. „Im ersten Spiel waren wir ebenbürtig. Wir wollen unseren guten Lauf fortsetzen und fahren nicht nach Vorsfelde, um die Punkte abzuliefern. Die Spieler brennen schon auf das Pokalfinale und wollen die Gelegenheit nutzen, sich dafür zu empfehlen.“ Stand heute fallen Horst, Zeibig, Baar und Zimmermann aus. In Vorsfelde bestreitet Nörten das 70. Landesligaspiel, seit Lucas Duymelinck mit dem Last-Minute-Tor (90.+1.) am 8. März 2020 zum 3:2-Sieg bei Dostluk Spor Osterode die Weichen zum Aufstieg in die höchste Bezirksstaffel gestellt hatte.

Für Dominik Hillemann und Julian Keseling wird es der letzte Punktspieleinsatz für den SSV. Sie wurden vergangenen Sonntag an der Bünte bereits verabschiedet. Obwohl Nörten in 16 Auswärtspartien nur in Lengede ohne Gegentor blieb, hat das kaum Auswirkung auf die gute Bilanz. Die letzten zehn Spiele brachten 28 Punkte. In der Runde der sieben südniedersächsischen Teams ist der SSV vorn, steht damit auch vor den Göttinger Klubs 05 und SVG und rangiert deutlich vor Kreisrivale Eintracht Northeim.

(Ottmar Schirmacher)