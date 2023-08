Nur sieben Kilometer Anreise: Der SSV Nörten-Hardenberg spielt Samstag beim Bovender SV

Christos Zlatoudis, Leon Rüffer, Simon Ginsberg und Keeper Aron Döhne (von links, hier im Spiel gegen Eintracht Braunschweig) machten ihre Sache in der SSV-Defensive zuletzt hervorragend. © Ottmar Schirmacher

Jubiläum für die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg bei der mit lediglich sieben Kilometern kürzesten Anreise der Saison: Im Nachbarschaftsduell bei Aufsteiger Bovender SV bestreiten die Nörtener am Samstag (17.45 Uhr) das 75. Punktspiel seit dem Aufstieg in die Landesliga.

Nörten-Hardenberg - Die Stimmung vor diesem Derby kann bei den Schwarz-Gelben nicht besser sein. Mit Spielwitz und Kampfkraft kaufte das SSV-Team den „kleinen Löwen“ von Eintracht Braunschweig II zuletzt den Schneid ab. Auffällig war die starke Abwehrleistung, womit erstmals in dieser Saison hinten die Null stand. Darauf baut SSV-Trainer Oliver Gremmes auch in den folgenden Partien. „Die Energie aus dem Braunschweig-Spiel müssen wir mitnehmen ins Derby. Das werden sicher spannende 90 Minuten. Die überlegene Meisterschaft in der Bezirksliga zeigt, dass Nils Reutter eine junge und spielstarke Truppe zusammen hat. Das wird keine einfache Aufgabe“, sagt Gremmes. Duymelinck (verletzt), Taubert und Ginsberg (privat verhindert) sind nicht dabei, dafür sind H. Sinram-Krückeberg, Baar und Psotta wieder einsatzfähig.

Baumeister des Bovender Erfolgs ist Trainer Nils Reutter. Der einst gemeinsam mit Gremmes bei Eintracht Northeim tätige BSV-Coach führte Bovenden erstmals in der Vereinsgeschichte in die höchste Bezirksstaffel (6. Liga). Einige Jahre länger her ist es, dass der Göttinger Vorortverein 1975 und 1977 im Bezirk Hildesheim in zwei Anläufen beim Aufstieg in die Bezirksliga 5 (damals auch 6. Liga) scheiterte. Der BSV-Coach kann sich auf einige Spieler stützen, die Spuren im Kreis Northeim haben: Sven Iloge (SG Rehbachtal), der 2018 das SSV-Trikot trug, Paul Mähner, Dennis Falinski (beide Northeim), Jannes Metje (FC Weser, in der Jugend bei Eintracht Northeim), Kai Christian Haase (SG Rehbachtal) und Jan Niklas Blum (SV Moringen).

(Ottmar Schirmacher)