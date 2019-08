SVG bei 05, Teil 2: Nach Pokal- auch "Punktsieg"?

Göttingen – Einer, der die Abwehr von 05 zeitweise vor fast unlösbare Aufgaben gestellt hat mit seinen gekonnten Dribblings, wird der SVG Göttingen im Punktspiel der Fußball-Landesliga am Samstag um 17.30 Uhr erneut im Maschpark fehlen. Justin Taubert ist nach seiner Gelb-roten Karte im Spiel am vergangenen Sonntag in Reislingen gesperrt. Gesperrt ist auch Yannick Broscheit, der ebenfalls im selben Spiel gelb-rot gesehen hatte.

Gleichwohl ist die Sandweg-Elf nach dem 3:0-Pokalsieg zwei Tage zuvor auch in diesem Punktspiel Favorit. „Wir haben hochverdient gewonnen. Geht aber der Elfmeter rein, kann es wieder ganz anders laufen“, meinte SVG-Trainer Dennis Erkner. „Wir waren in diesem Pokalspiel feldüberlegen. Samstag wird es schwerer. Ich habe bei meinen Spielern aber auch feststellen müssen, dass sie aus der vergangenen Saison noch einen Rucksack zu schleppen hatten.“ Von einer Teamleistung sprach Erkner hinterher. Da seien aber immer noch die zehn Prozent gewesen, dass es möglicherweise wieder schief geht. In der vergangenen Punktspiel-Saison setzte es für die SVG ein 1:3 und im Rückspiel am Sandweg nur ein 1:1.

„Wir haben uns nicht einschüchtern lassen, haben immer weiter gespielt mit vollem Selbstvertrauen, uns Chancen erarbeitet, einen Elfmeter erarbeitet“ so die Analyse des Pokalfights von 05-Trainer Steffen Witte, der sich sehr über das vorentscheidende 0:2 ärgerte. „Das war ein Schlag in die Fresse“, drückte es Witte etwas drastisch aus. „Wir werden am Samstag an die zweite Halbzeit anzuknüpfen wissen und der SVG ein richtig schönes Derby liefern.“ Keinen Vorwurf wollte Witte seiner Mannschaft und schon gar nicht seinem Kapitän Patric Förtsch wegen dessen verschossenen Elfmeters machen. „Solche Sachen passieren. Doch wenn der Elfer reingegangenen wäre, hätte das Spiel noch eine ganz andere Wendung nehmen können“, sagte Witte. Er hofft, dass seine Jungs das Positive aus diesem Spiel mitnehmen ins Punktspiel. „Denn ich habe ganz viel Positives gesehen. Da hoffen wir, dass wir das am Samstag umsetzen können.“ Der Sieg der SVG sei durchaus verdient gewesen, gab denn Witte unumwunden zu.

Entscheidend am Ende, und das könnte möglicherweise auch am Samstag der Fall sein, dürfte wohl die größere Cleverness der Schwarz-Weißen wie im Pokalspiel sein. gsd