SVG Göttingen: 5:1-Torfestival nach Blitz-Rot

Göttingen – „Nach einer Minute mit nur zehn und dann ein 5:1 – das ist schon brettstark!“ Wer von den 231 Zuschauern am Sandweg wollte da dem Trainer der SVG Göttingen, Dennis Erkner, widersprechen? Im Kreisduell der Fußball-Landesliga kam sein Team gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen zu einem beeindruckenden 5:1 (3:0)-Sieg. Zudem patzte die Konkurrenz, sodass die Schwarz-Weißen den ersten Platz festigen konnten.

„So sind wir nicht konkurrenzfähig. Hauptursache ist unsere angespannte personelle Situation“, meinte ein frustrierter TSV-Coach Marco Wehr, der mit ansehen musste, wie innerhalb von nur sechs Minuten die Gastgeber fast schon mit einer 3:0-Führung für die Vorentscheidung gesorgt hatten. „Im Spielaufbau verlieren wir zweimal den Ball und kassieren zwei Gegentore“, bemängelte Wehr auch ein Mentalitätsproblem.

Hingegen vermutete Erkner nach der schnellen roten Karte für seinen Abwehrspieler Patrick Hofmann, der gegen Marius Münter die Notbremse gezogen hatte – eine strittige Entscheidung –, dass „uns dies motiviert hat, so ein Ruck durch die Mannschaft ging.“ Eine bessere Reaktion hätte sein Team in der Tat auf diesen Platzverweis nicht zeigen können. Erst war Nicolas Krenzek nach einem Freistoß von SVG-Kapitän Evers nach zwölf Minuten per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle. Nur drei Minuten später nahm Ali Ismail einen Pass in die Schnittstelle der TSV-Abwehr auf und ließ Ersatzkeeper Andreas Bartusch keine Abwehrchance. Und in der 18. Minute war Krenzek, der nach zwei eher schwachen Partien zuvor wieder zu alter Torriecherform gefunden hat, mit einem Schuss ins lange Toreck zum 3:0 erfolgreich.

Das schönste Tor fiel in der 58. Minute, als Flo Evers SVG-Torjäger Lamine Diop auf der rechten Angriffsseite bediente und der mit einem Querpass in die Mitte Ismail mustergültig bediente, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Seinen dritten Treffer erzielte Krenzek im Nachsetzen, nachdem Bartusch einen Distanzschuss von Justin Taubert nicht festhalten konnte. Das 1:5 durch Münter war da nicht mehr als Ergebniskosmetik für die ganz schwachen Gäste.

Erfreulich, dass Martin Schiller nach dreijähriger(!) Verletzungsleidenszeit noch acht Minuten für die SVG zum Einsatz kam und nun wieder fit zu sein scheint.

Tore: 1:0 Krenzek (12.), 2:0 Ismail (15.), 3:0 Krenzek (18.), 4:0 Ismail (57.), 5:0 Krenzek (67.), 5:1 Münter (85.).

Rote Karte: Hofmann (SVG/1.) wegen einer Notbremse. gsd