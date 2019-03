SVG Göttingen 6:1! Viererpack von Lamine Diop

Fußball-Landesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Weiter in Torlaune: Nach den drei To ren in Kästorf traf SVG-Torjäger Lamine Diop (Mitte) gegen Vorsfelde sogar viermal. Hier verwandelt er den ersten Elfmeter gegen SSV-Torwart Mohamed Majid zum 1:0. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Die SVG Göttingen bleibt in der Fußball-Landesliga weiter in der Erfolgsspur. Vor 320 Zuschauern am Sandweg schickten die Schwarz-Weißen den Tabellenzweiten SSV Vorsfelde mit einer 6:1 (3:0)-Packung auf die Heimreise. Überragender Akteur war wieder einmal Lamine Diop, der nach seinem Hattrick in Kästorf diesmal sogar einen Viererpack beisteuerte.