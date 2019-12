Zwischenbilanz: SVG Göttingen auf Titelkurs, 05 hält sich gut

Fußball-Landesliga

+ © Hubert Jelinek/gsd Göttinger Stadtderby: SVG-Torjäger Lamine Diop (links) zieht mit dem Ball am 05er Daniel Washausen (gleichzeitig Vizepräsident des Klubs) vorbei. Eine Szene aus dem Nachbarduell vom 15. Mai. © Hubert Jelinek/gsd

Zwar wurde am 1. Dezember bereits der 18. Spieltag in der Fußball-Landesliga bestritten, dennoch gibt die Tabelle ein verzerrtes Bild ab. Denn der Tabellenletzte SC Hainberg hat erst 14 Spiele auf dem Konto, während der SSV Vorsfelde und BSC Acosta Braunschweig bereits auf 18 Spiele kommen. Durch den Abstieg des SCW Göttingen spielen nur noch vier Vereine aus Göttingen und dem Landkreis in dieser Liga.