SVG Göttingen: Aufstieg als oberstes Ziel

Göttingen. Erwartungsfrohe Zuschauer am Sandweg zum Trainingsauftakt der SVG Göttingen. Nach dem Abstieg aus der Oberliga versuchen die Schwarz-Weißen, schnell wieder Boden unter die Füße zu bekommen.

Mithelfen soll dabei vor allem ihr neuer Trainer Dennis Erkner. Der hat mit dem SC Hainberg, seinem Verein in den vergangenen Jahren, nun die Landesliga kennengelernt und weiß, was auf seine neue Mannschaft zukommt. „Er ist für uns wie ein Sechser im Lotto“, frohlockte SVG-Teammanager Thorsten Tunkel.

Zuversicht war zu spüren unter allen Spielern. Optimismus allenthalben, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. „Ich würde am liebsten so schnell wie möglich wieder aufsteigen in die Oberliga“, sagt der ältestgediente SVG-Kapitän Florian Evers. In der Rückserie habe man gesehen, dass „wir in der Oberliga mithalten können. Es fehlten am Ende nur sechs Punkte. Ich hoffe, dass sich die neue Mannschaft schnell findet, der Trainer, der auf mich einen sehr strukturierten und durchdachten Eindruck macht, sich auch schnell eingewöhnt“, sagt der 29-jährige Lehrer an der Grundschule Moringen.

Bestes Rundumpaket

Dort ist Lars Witschewatsch Evers’ Kollege, und da lag es nahe, den 30-Jährigen an den Sandweg zu lotsen. Witschewatsch ist in der Göttinger Fußball-Szene kein Unbekannter, spielte er doch unter anderem beim FC Grone, bei Sparta Göttingen, zwischenzeitlich in Eschwege und auch bei Göttingen 05. „Nun bin ich endlich bei der SVG angekommen. Florian hatte mich schon im Winter gefragt, ob ich nicht Lust auf die SVG hätte“, sagt Witschewatsch und hat auch sogleich ein Kompliment für den Verein: „Die SVG hat derzeit das beste Rundum-Paket, die Trainingsbedingungen mit dem Kunstrasen sind ideal.“ Er habe auch schon früher immer mal spekuliert, am Sandweg zu spielen, doch „da hat es noch nicht ganz gepasst“, erinnert er sich. Seinen Trainer hält er für unglaublich motiviert und für einen mit vielen Ideen in Kombination mit jungen talentierten und erfahrenen Spielern.

Am liebsten Sturmspitze

Dennis Moschanin, noch im Laufe der vergangenen Saison von Oberligist Eintracht Northeim ausgeliehen, ist nun zur SVG gewechselt. „Ich bin jetzt sehr froh, endgültig ein Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagt der 24-Jährige, der am liebsten Sturmspitze spielt, „oder hinter der Sturmspitze“. Sein fußballerisches Vorbild ist Lionel Messi. Selbstbewusst nennt er das Ziel direkter Wiederaufstieg. Mit seinem neuen Trainer und der Zusammenstellung des Kaders ist Moschanin ebenfalls sehr zufrieden. So wie er war auch Stürmer Ali Ismail von Eintracht Northeim ausgeliehen, hat jetzt aber auch einen Vertrag beim Landesligisten unterschrieben.

Erstaunlich auch, dass es der SVG gelungen ist, inzwischen acht ehemalige A-Junioren von Göttingen 05 an den Sandweg zu holen. (wg-gsd/nh)