SVG Göttingen bleibt gegen FT Braunschweig Punkt versagt

Göttingen. In der FußballLandesliga kam Spitzenreiter FT Braunschweig zu einem glücklichen 1:0-Sieg über die SVG Göttingen.

Der SC Hainberg schaffte mit sehr viel Kampfeswillen ein 1:1 gegen den Tabellenzweiten SSV Vorsfelde. Der TSV Landolfshausen/Seulingen war spielfrei.

SVG Göttingen - FT Braunschweig 0:1 (0:1). Diese Niederlage tat den Schwarz-Weißen richtig weh. Sie hätten nach engagiertem Spiel mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Das sah auch der etwas frustrierte SVG-Trainer Dennis Erkner so. „Ein Punkt wäre sicherlich nach dem Spielverlauf gerechter gewesen. Braunschweig hatte in dieser Saison wohl noch nie größere Probleme gehabt zu gewinnen, denn wir waren sicherlich mindestens gleichwertig.“ So aber entschied Braunschweigs Torjäger Christian Ebeling mit seinem inzwischen 13. Saisontreffer diese Partie am Sandweg.

Zugegeben, die klareren Torchancen besaßen die Gäste, als Benjamin Doll in der sechsten Minute für seinen schon geschlagenen Keeper Dennis Henze auf der Torlinie rettete, Henze eine Chance (52. Minute) von Niklas Neudorf entschärfte, Justin Bollonia ebenfalls an Henze scheiterte (63.) und Ebeling aus kurzer Distanz den Ball über den Querbalken jagte (74.). Aber auch die SVG besaß Tormöglichkeiten. So strich ein Kopfball von Kevin Hühold knapp über die Latte (19.), scheiterte Nikola Krenzek aus kurzer Distanz an Braunschweigs Torwart Timo Keul (30.). „In solchen Situationen haben uns zehn Prozent gefehlt“, gab Erkner auch zu, dass der Gegner einfach etwas cleverer agiert habe. Ärgerlich empfand der SVG-Coach erneut den Umstand, dass „wir in vielen Partien erst einmal in Rückstand geraten müssen, um ins Spiel zu finden“. Zwar habe man in einigen Spielen diesen Rückstand egalisieren können, doch gegen ein solches Team wie den Spitzenreiter sei es dann eben umso schwieriger, einen solchen Rückstand noch wettzumachen. - Tor: 0:1 Ebeling (7.).

SC Hainberg - SSV Vorsfelde 1:1 (0:1). Gegen die starken Gäste hatten die Hainberger in der ersten Halbzeit ihre Mühe, versuchten es häufig erfolglos mit langen Bällen. In der 18. Minute war Vorsfelde per Foulelfmeter – SC-Keeper Aleksandar Stankovic hatte Jan-Lukas Elling zu Fall gebracht – durch Michel Haberecht in Führung gegangen. Nach dem Wechsel versuchten es die Gastgeber, dem Gegner mit spielerischen Mitteln beizukommen. Das sollte in der 77. Minute gelingen, als sich Lukas Pampe energisch am gegnerischen Strafraum durchsetzte, für Alexander Kern durchsteckte, der dann Vorsfeldes Torwart Justin Kick aus zwölf Metern keine Abwehrchance ließ. Kern war es auch, der die Hainberger schon nach zwei Minuten in Führung hätte schießen können, er scheiterte aber freistehend an Kick. „Dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Aber auch so kann ich mit dem Punkt leben“, sagte Hainbergs Trainer Oliver Hille. Ihm gefiel vor allem der unbändige Einsatz seines Teams und der Glaube, gegenj diesen Gegner einen Punkt holen zu können. Unterdessen wird Yannick Broscheit nicht mehr für den Landesligisten spielen. „Er hat sich für sein Verhalten im Spiel gegen Lebenstedt bei der Mannschaft entschuldigt“, so der SC-Vorsitzende Jörg Lohse. Jugendtrainer bleibt Broscheit allerdings vorerst. -- Tore: 0:1 Haberecht (16.,/Foulelfmeter), 1:1 Kern (77.). (wg/gsd)