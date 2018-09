SVG Göttingen gegen Hainberg: Trainer Erkner gegen sein Ex-Team

Göttingen. Dieses Spiel ist das besondere Match am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga: Die SVG Göttingen trifft auf den SC Hainberg.

Nichts Besonderes, wenn da nicht diese Trainer-Konstellation wäre. Vor der Serie war Dennis Erkner als Trainer von Hainberg an den Sandweg gewechselt, jetzt geht’s gegen sein Ex-Team – wie im Übrigen schon beim Sparkassen-Cup. Heimrecht haben auch Weende und Landolfshausen/Seulingen, die 05er müssen nach Lengede reisen.

SVG Göttingen – SC Hainberg (So., 15 Uhr). „Man soll das nicht überbewerten“, sagt Dennis Erkner, der knapp sieben Jahre am Hainberg tätig war. Erst in der B-Jugend, zuletzt drei Jahre als Coach der „Ersten“. Eher überraschend: Nicht der Aufstieg in die Landesliga war sein schönstes Erlebnis beim SCH, sondern der Klassenerhalt in der Bezirksliga. Nach 21 Spielen hatte Hainberg magere neun Zähler, dann übernahm Erkner von Carsten Langar, verlor das erste Spiel, um dann zehnmal ungeschlagen zu bleiben – die Rettung. So etwas bleibt haften.

Nach dem Duell beim Sparkassen-Cup folgt nun das erste Duell um Punkte. „Da werden einige Hainberger extra motiviert sein gegen den alten Trainer“, glaubt Erkner von seinem Ex-Team, das er trotz der überschaubaren Punktzahl für stark hält. „Bei FT Braunschweig hat Hainberg unglücklich in der 94. Minute verloren.“ Ein Selbstgänger wird der anvisierte fünfte Sieg im fünften SVG-Spiel wohl nicht. Zumal die Personaldecke am Sandweg wieder sehr kurz ist. Elf Spieler stehen nicht zur Verfügung, zuletzt fielen Hühold und Nico Grimaldi aus. So stellt sich das Erkner-Team fast von selbst auf. „Die Jungs sind heiß, sie wollen“, hat er im Training erkannt.

„Wir sind weiter freundschaftlich verbunden“, sagt Hainbergs Klubchef Jörg Lohse über seinen Ex-Coach. „Wir sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen.“ Bei den Schwarz-Weißen sieht Lohse Hainberg nur als Außenseiter, die SVG habe ja andere Ziele. „Für uns zählt nur der Klassenerhalt.“ Erkners Nachfolger Oliver Hille und dessen Assistenten Lukas Zekas bescheinigt Lohse „gute Arbeit“, auch wenn es bisher nur vier Punkte aus fünf Partien gab.

SCW Göttingen – SSV Kästorf (So., 15 Uhr). Je zwei Siege, Remis und Niederlagen sind die SCW-Bilanz bisher. „Wir werden mutiger spielen als zuletzt bei 05“, sagt Coach Marc Zimmermann. Im Maschpark war Weende vor allem offensiv harmlos. Kästorf ordnet der SCW-Trainer als Aufstiegsaspiranten ein, der sehr effektiv spiele und wenig Chancen für seine Tore brauche. Steffen Claassen, Moritz Kettler (beide im Urlaub) und Kapitän André Weide (verletzt) stehen nicht zur Verfügung.

TSV Landolfshausen/Seulingen – Fortuna Lebenstedt (Sa., 17 Uhr). Als 14. steht „La/Seu“ wie der 16. aus Salzgitter auf Abstiegsplätzen. Die Fortunen sind als Vorletzter neben Schlusslicht Goslar das einzige noch sieglose Team. So geht der TSV auch als Favorit in diese Begegnung, die er unbedingt gewinnen will.

SV Lengede – Göttingen 05(So., 15.30 Uhr). Der erste Sieg im Stadtderby gegen den SCW Göttingen war ein Stimmungsaufheller für Schwarz-Gelb. Lengede gewann seine beiden bisherigen Heimspiele ohne Gegentor. (haz/gsd-nh)