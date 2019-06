SVG Göttingen holt Huhn, Sieghan verlässt 05 in Richtung Sülbeck/Immensen

Göttingen – Mit der Verpflichtung von Jonathan Schäfer in der vergangenen Woche hatte der Fußball-Landesligist SVG Göttingen eigentlich seine Planung für die kommende Serie abgeschlossen.

Am Mittwoch allerdings verkündete der Tabellendritte der abgelaufenen Saison noch einen neuen Spieler: Simon Huhn wechselt vom hessischen Verbandsligisten SV 07 Eschwege an den Sandweg.

Huhn absolvierte in den vergangenen vier Spielzeiten 109 Spiele für den Verbandsligisten Eschwege 07, der wegen zahlreicher Spielerabgänge personell vor einem fast völligen Neuanfang steht. Der defensive Mittelfeldspieler, der zuvor für Buchonia Flieden und Kickers Offenbach spielte, studiert in Göttingen und überzeugte bei einem Probetraining. Am 27. Juni startet die SVG mit der Saisonvorbereitung.

Patrick Sieghan ist dagegen auf der Suche nach einem neuen Verein fündig geworden. Nach einem Jahr bei Göttingen 05 in der Landesliga mit sechs Toren in 28 Pflichtspielen zieht es ihn zurück zum FC Sülbeck/Immensen. Bereits in der Saison 2017/18 spielte Sieghan für den Bezirksligisten, der damals Dritter wurde. Sieghan war unter anderem aktiv in der A-Junioren-Bundesliga für Hannover 96 und anschließend sieben Jahre für den Oberligisten Eintracht Northeim. „Ich bin froh, dass Siggi sich für uns entschieden hat. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, kommentierte FC-Trainer Markus Schnepel die Personalie. raw Foto: Hubert Jelinek/nh