SVG Göttingen klarer Favorit gegen den TSV Landolfshausen/Seulingen

FUSSBALL-LANDESLIGA

+ © Hubert Jelinek/gsd Luftkampf: TSV-Torjäger Patrick Kraus (links), hier gegen den SVGer Jan-Niklas Linde, wird seinem Team im Derby am Sandweg fehlen. Rechts Robin Hartwig, der ebenfalls fehlen wird. Oben links SVG-Torjäger Lamine Diop. © Hubert Jelinek/gsd

Eher seltene Konstellation in der Fußball-Landesliga: Am Samstag und Sonntag spielen die vier regionalen Mannschaften in zwei heißen Derbys gegeneinander.