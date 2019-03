SVG Göttingen sinnt gegen Lebenstedt auf Revanche

Fußball Landesliga

Langes Bein mal nach hinten: Der SVGer Robin Hartwig (vorn) versucht, unkonventionell gegen Hainbergs Johannes Dösereck zu klären. Rechts Janek Brandt.

Göttingen – Am 22. Spieltag in der Fußball-Landesliga haben die Göttinger Klubs SVG und SCW sowie der TSV Landolfshausen/Seulingen Heimrecht. 05 und Hainberg müssen auswärts antreten. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.