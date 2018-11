Spitzenspiele steigen bei der SVG und dem SCH in Göttingen

Heimspiele gegen die Überflieger der Landesliga: Die SVG Göttingen um Janek Brandt (re.) trifft am Samstag auf den Spitzenreiter FT Braunschweig, der SC Hainberg um Niklas Pfitzner (li.) erwartet am Sonntag den Tabellenzweiten SSV Vorsfelde.

Die SVG Göttingen trifft bereits am Samstag auf Tabellenführer FT Braunschweig, der SC Hainberg erwartet am Sonntag den Zweiten SSV Vorsfelde.

Göttingen. Nach der Trennung von Trainer Michael Kreter am vergangenen Montag (HNA berichtete) haben die Akteure des TSV Landolfshausen/Seulingen am Wochenende Zeit zur Eingewöhnung auf den neuen Spielertrainer Jannick Meck. Der TSV hat am 18. Spieltag nämlich spielfrei. Göttingen 05 und der SCW Göttingen müssen dann zeitgleich auswärts antreten.

SVG Göttingen - FT Braunschweig (Sa., 14 Uhr). Die Gäste wollen dahin, wo die Schwarz-Weißen gerade herkommen: In die Oberliga. Nach 16 Spielen mit 13 Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage steuern die Turner fest auf die fünfte Spielklasse zu. „Die spielen einen hervorragenden Fußball. Selbst bei ihrer einzigen Niederlage, dem 1:5 gegen Kästorf, hatten sie gefühlte 90 Prozent Ballbesitz, kassierten aber ein Kontertor nach dem anderen“, lobt Göttingens Trainer Dennis Erkner den Gegner, in dessen Reihen einige ehemalige Regionalligaspieler, aber auch Damir Vrancic steht. Der Mittelfeld-Routinier erlebte mit Eintracht Braunschweig in sieben Spielzeiten alle Höhen und Tiefen, absolvierte sogar 14 Partien in der Bundesliga für die Blau-Gelben. Bei den Gastgebern fehlen zwar immer noch einige Stammkräfte, das Lazarett hat sich aber gelichtet. „Mein Trainerkollege Kai Olzem hat mir am Donnerstag versichert, dass sie in Bestbesetzung auflaufen werden“, sagt Erkner.

SC Hainberg - SSV Vorsfelde (So., 14). Der Tabellenzehnte erwartet den Zweiten. „Ich habe mir einige Partien des SSV über Sport total angesehen. Die spielen oft so, als seien sie noch in der Oberliga“, sagt SCH-Coach Oliver Hille über den Gegner. Yannick Broscheit sitzt das letzte Spiel seiner Drei-Spiele-Sperre ab. Ob der Verteidiger danach wieder für den SCH auflaufen wird, oder den Verein verlassen muss, steht noch nicht fest. Klar ist aber, dass die für den Heimplatz auf den Zietenterrassen angesetzte Partie auf jeden Fall stattfinden wird. „Wir haben beide Optionen. Zur Not weichen wir kurzfristig auf den Kunstrasenplatz am Jahnstadion aus“, betont Hille.

TSC Vahdet Braunschweig - Göttingen 05 (So., 14). Mit dem Tabellenvierten und Fast-Aufsteiger der Vorsaison haben die Schwarz-Gelben einen dicken Brocken vor der Brust. „Wir spielen sehr schwankend und brauchen noch Punkte. Jeder Zähler ist für uns wertvoll“, versichert Spielertrainer Gerbi Kaplan. Washausen (Augenverletzung) fehlt weiterhin.

SV Reislingen-Neuhaus - SCW Göttingen (So., 14). Die Weender warten noch immer auf ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison. „Mit unserer Leistung vom 4:1 über Hillerse werden wir am Sonntag gewinnen. Wir müssen aber endlich mal in einem Auswärtsspiel Gas geben“, betont SCW-Trainer Marc Zimmermann vor der Partie beim Vorletzten. Der zuletzt gesperrte Mittelfeldabräumer Steffen Claassen plagt sich mit Knieproblemen. (raw)