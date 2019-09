SVG Göttingen trotzt Lichtausfall und Sprinkler

Justin Taubert (in weiß) erzielte das 4:0 für die SVG Göttingen in Braunschweig.

Göttingen – Die SVG Göttingen zieht weiter unbeirrt ihre Kreise an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga. Landolfshausen/Seulingen bei Meisterschaftsfavorit Vahdet Braunschweig und Göttingen 05 nach 2:0-Führung gegen Kästorf kassierten dagegen Niederlagen. Auch der SC Hainberg kehrte aus Lamme ohne Punkte zurück.

Eintracht Braunschweig II - SVG Göttingen 0:4 (0:1). „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, meinte SVG-Trainer Dennis Erkner, der mit seiner Mannschaft erst um 1.30 Uhr Freitagnacht vom 4:0 aus Braunschweig zurückgekehrt war. Nach einer Stunde war beim Stande von 3:0 die Flutlichtanlage ausgefallen, die dann aber nach 20 Minuten wieder funktionierte. Und in der Nachspielzeit, die allein 24 Minuten dauerte, ging auch noch die Sprinkleranlage an, konnte aber schnell wieder ausgestellt werden. Zum Sportlichen: „Es war eine Superleistung von uns“, freute sich Erkner. Benjamin Duell erzielte das 1:0 per Kopf nach kurz gespieltem Eckball. Lamine Diop war nach einem tollen Solo von Justin Taubert mit seinem neunten Saisontreffer zum 2:0 erfolgreich. Eine scharfe Flanke von Kapitän Florian Evers verwertete Kevin Hühhold direkt zum 3:0. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Taubert nach tollem Dribbling.

Tore: 0:1 Duell (13.), 0:2 Diop (51.), 0:3 Hühold (55.), 0:4 J. Taubert (87.).

TSV Lamme - SC Hainberg 3:0 (1:0). Die Hainberger scheinen in ein kleines Tief zu fallen. Nach der 0:1-Niederlage im Stadtderby gegen Göttingen 05 verlor die Mannschaft von Trainer Lukas Zekas nun auch gegen Lamme. Die Gastgeber gingen früh durch Michele Fassa in Führung, hatten weitere Torchancen. Fassa sorgte mit seinem zweiten Tor für die Vorentscheidung.

Tore: 1:0 Fassa (12.), 2:0 Fassa (79.), 3:0 Brehmer (90. + 1).

TSC Vahdet Braunschweig - TSV Landolfshausen/Seulingen 2:0 (0:0). Wegen der weiter angespannten personellen Situation war Trainer Marco Wehr nicht unzufrieden. „Wir hatten das allerletzte Aufgebot dabei“, meinte er. Das 1:0 fiel nach einem umstrittenen Elfmeterpfiff der Referees. Erman Sas soll nach Schiri-Ansicht ein Foul begangen haben. Gehde vollstreckte zur Führung der Gastgeber. Gut eine Minute vor dem Ende erhöhten die Gastgeber auf 2:0. La/Seu stand sehr tief, kam so zu einigen Konterchancen, die aber nichts einbrachten. Nach der Führung der Hausherren verweigerte der Unparteiische dem TSV einen Handelfmeter. „Kein Vorwurf an meine Mannschaft, sie hat in Anbetracht der Lage alles gegeben“, meinte Coach wehr abschließend.

Tore: 1:0 Gehde (57., FE), 2:0 Uysal (89.).

SSV Kästorf - Göttingen 05 6:2 (2:2). Gegen Kästorfs Noah Mamalitsidis fanden die 05er offenbar kein Mittel. Der SSVer schenkte den Göttingern gleich vier Tore ein und trug so maßgeblich zum Heimsieg der Gastgeber bei. „Wir waren über das gesamte Spiel nicht das bessere Team“, räumte 05-Trainer Steffen Witte ein. Der SSV sei einer der besten Gegner in dieser Liga gewesen. Witte weiter: „Von uns war es leider eine der schlechtesten Saisonleistungen..“

Tore: 0:1 Mohebieh (10./Foulelfmeter), 0:2 Bock (23.), 1:2 Oral (25.), 2:2 Mamalitsidis (43.), 3:2 Hajdaraj (50.), 4:2 Mamalitsidis (53.), 5:2 Mamalitsidis (76.), 6:2 Mamalitsidis (80.). gsd Foto: Walter Gleitze/gsd-nh