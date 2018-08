Unverdientes 0:2 - Aufsteiger Göttingen 05 zahlt Lehrgeld

Göttingen. Die ganze Bandbreite an Ergebnissen gab es für die Klubs aus der Region am ersten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Landesliga:

Oberliga-Absteiger SVG siegt in Hillerse 3:1, Landolfshausen holt einen Auswärts-Punkt bei Aufsteiger Reislingen (3:3), Neuling Göttingen 05 zahlte indes bitteres Lehrgeld beim 0:2 gegen Oberliga-Absteiger Vorsfelde.

Göttingen 05 - SSV Vorsfelde 0:2 (0:0). Für die Schwarz-Gelben auf dem B-Platz des Maschparks vor 256 Zuschauern eine völlig unverdiente Niederlage! „Ärgerlich und enttäuschend“ fand Trainer Philipp Käschel diese Heimpleite. „Wir waren fast das gesamte Spiel dominant.“ Stimmt, aber die 05er ließen die durchaus vorhandenen Chancen sträflich liegen. Mohebieh, Kaplan, Boy, Podolczak, Sieghan, erneut „Poldi, wiederum Kaplan und nochmals Podolczak – das waren acht dicke Möglichkeiten für 05. Umso bitterer, wie Vorsfelde in Führung ging: Jeff Pierre fälschte eine Flanke ins eigene Tor ab. Das 0:2 fiel dann per Strafstoß nach einem Foul des wieder starken Marc-Andre Strzalla. Kurz vor Schluss hatte das Göttinger Team aber auch Glück bei einem Pfostenschuss der Gäste.

Am Ende musste ein Rettungswagen noch den eingewechselten, verletzten Vorsfelder Gianluca Evers abtransportieren, der sich am linken Bein verletzt hatte. – Tore: 0:1 Pierre (55./Eigentor), 0:2 Haberecht (89./Foulelfmeter).

TSV Hillerse - SVG Göttingen 1:3 (1:0). „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, jedoch nicht mit dem, wie wir Fußball gespielt haben. Da muss noch mehr kommen“, zog SVG-Trainer Dennis Erkner ein zwiespältiges Fazit. In der ersten Halbzeit erzielten die Gastgeber folgerichtig die 1:0-Führung, da sie aggressiver spielten. Nach dem Wechsel aber war eine deutliche Steigerung erkennbar bei den Gästen, die durch Ali Ismail aus dem Getümmel heraus zum 1:1-Ausgleich (53.) kamen. Ismail war es auch, der die 2:1-Führung nur fünf Minuten später mit einem Schuss aus 25 Metern in den Torwinkel erzielte. Yannick Hogreve sorgte mit einem Drehschuss aus 16 Metern in der 80. Minute für die endgültige Entscheidung. - Tore: 1:0 Ramme (15.), 1:1 Ismail (53.), 1:2 Ismail (58.), 1:3 Hogreve (80.) Gelb-Rote Karte: Busse (TSV/61.).

SV Reislingen-Neuhaus - TSV Landolfshausen/Seulingen 3:3 (2:1). Nach frühen „zwei Gastgeschenken“, so TSV-Trainer Michael Kreter, habe sein Team Moral gezeigt. Die Gäste nahmen das Heft fortan in die Hand, schafften nicht nur den Ausgleich, sondern gingen ihrerseits mit 3:2 in Führung. Ärgerlich, dass der Neuling in der Nachspielzeit einen umstrittenen Strafstoß erhielt und so noch ausgleichen konnte. - Tore: 1:0 Friedrich (6.), 2:0 Friedrich (11.), 2:1 Menzel(19./Eigentor), 2:2 Celik (72.), 2:3 Kusch (75.), 3:3 Menzel (90.+ 2/Foulelfmeter). (haz/wg-gsd)