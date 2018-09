Vier Siege: Boom bei SVG Göttingen dank Erkner

Anweisungen: In einer Trinkpause hören die SVGer Rinat Nazyrov (Mitte) und Nicolas Krenzek ihrem Trainer Dennis Erkner aufmerksam zu.

Göttingen. Trainer Dennis Erkner scheint seine Erfolgsgeschichte mit seinem ehemaligen Verein SC Hainberg auch beim Oberliga-Absteiger SVG Göttingen fortzusetzen.

Vier Spiele, vier Siege – so die bisherige Bilanz der Schwarz-Weißen in der Fußball-Landesliga. „Dennis ist authentisch. Er bereitet seine Mannschaft akribisch auf jeden Gegner vor“, sieht SVG-Abteilungsleiter Thorsten Tunkel einen Grund, warum es derzeit so gut läuft bei der Sandweg-Elf.

„Wir ziehen als Team alle mit, jeder konzentriert sich auf seine Aufgaben“, sagt Abwehrchef Janek Brandt, der den etatmäßigen Kapitän Florian Evers derzeit in dessen Rolle vertritt. „Das Training ist sehr gut, seit Langem haben wir definitiv eine klare Spielidee“, so Brandt weiter. Ab Donnerstag würde Erkner das Team gezielt auf den nächsten Gegner mit Videoanalyen vorbereiten. „Dennis übt seinen Trainerjob zu hundert Prozent aus, diese hundert Prozent verlangt er auch von seinen Spielern“, ergänzt Tunkel.

Spieler wiss- und lernbegierig

Während noch in der letzten Saison die Köpfe nach einem 0:1-Rückstand runtergegangen seien, so Brandt, sei dies zum Beispiel am vergangenen Sonntag gegen Lehndorf kein Thema gewesen. Nach dem 0:1 hat die SVG innerhalb von nur fünf Minuten das Spiel auf 3:1 gedreht.

„Das Training macht mir Spaß, die Spieler sind wiss- und lernbegierig. Es sind von Spiel zu Spiel Fortschritte zu erkennen. Es kann aber noch nicht alles, was wir uns vornehmen, auf einmal gelöst werden“, meint Erkner, für den es allerdings verfrüht ist, nach vier Spielen eine Tendenz zu erkennen, in welche Richtung sich die Mannschaft bewegt.

Erfreut zeigt sich der SVG-Coach darüber, dass zwar Evers kaum zu ersetzen sei, „wir aber diesen Ausfall im Kollektiv lösen müssen“. Dabei hofft Erkner, dass sich das „Lazarett“ von sieben verletzten Spielern allmählich lichten wird. (wg/gsd)