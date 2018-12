Wechselt Broscheit vom SC Hainberg zur SVG Göttingen?

Göttingen. Die Vorbereitungen auf die Rückserie in der Fußball-Landesliga laufen bei der SVG Göttingen langsam an. Dabei wird spekuliert, dass sich die Schwarz-Weißen noch verstärken wollen.

Spekuliert wird unter anderem ein Wechsel von Yannick Broscheit vom SC Hainberg an den Sandweg.

Bekannt ist, dass der 22-jährige Allrounder nach Differenzen mit Mannschaft und Trainer nicht mehr für den Ligakonkurrenten der SVG auflaufen wird. Um für die SVGer spielen zu können, benötigt Broscheit allerdings die Freigabe des SC Hainberg. Sollte der Wechsel zustande kommen, trifft Broscheit am Sandweg auf seinen ehemaligen Trainer Dennis Erkner, der bekanntlich den SC Hainberg jahrelang bis zur vergangenen Saison trainiert hat, bevor er die Schwarz-Weißen vor dieser Saison übernahm.

Mit dem Göttinger Fußball-Hallenturnier vom 28. bis 30. Dezember in der S-Arena beginnt für die SVG-Mannschaft die Vorbereitung. Am 6. Januar 2019 ist die SVG zu Gast bei den Harzer Hallenmasters in Goslar.

Ab dem 27. Januar mit dem Testspiel gegen den Bezirksligisten SV Groß Ellershausen/Hetjershausen um 14 Uhr geht’s nach draußen. Es schließt sich am 6. Februar um 14 Uhr ein weiteres Testspiel gegen den VfL Halle an. Beide Partien werden auf dem Kunstrasenplatz am Sandweg ausgetragen. Am 16. Februar ist die SVG Gast beim KSV Hessen Kassel. (wg/gsd)