Wegen Hitze: NFV bietet Verlegungen in der Landesliga an

Die Hitze hat auch die Fußballer im Griff: Trinken hilft. Der NFV hat für den Saisonstart am Wochenende naber auch Spielverlegungen in die Abendstunden angeboten.

Göttingen. Seit Wochen ächzt der Süden Niedersachsens unter der Hitze, die neben dem täglichen Leben auch den Sport immer mehr beeinflusst. Die subtropischen Temperaturen haben mittlerweile auch den Niedersächsischen Fußball-Verband auf den Plan gerufen. Der für das Wochenende geplante Saisonstart in der Landes- und der Bezirksliga könnte vom Nachmittag auf den frühen Abend verlegt werden.

Der Spielausschuss des NFV Bezirks Braunschweig bot am Dienstag allen Landesliga-Herrenmannschaften aufgrund der aktuellen Hitze eine kostenfreie und unbürokratische Spielverlegung in die Abendstunden an, falls diese gewünscht werden. Einzige Bedingung: Die zeitliche Verschiebung müsse bis Donnerstagabend (2. August) angemeldet werden. Interessierte Vereine wenden sich diesbezüglich in einer kurzen Mitteilung beider Vereine an Landesliga-Staffelleiter Torsten Tunkel.

„Eine spätere Verlegung ist nicht mehr möglich. Immerhin müssen zum Beispiel die Schiedsrichter auch planen können. So eine Verlegung geht deshalb nicht mehr auf den letzten Drücker“, sagt Tunkel. Bis Mittwochabend hatte noch kein Verein Gebrauch von der Möglichkeit der Verlegung gemacht. „Für die Landesligisten sind Verlegungen mit organisatorischen Problemen verbunden. Die Bezirksligisten haben es da einfacher“, sagt Tunkel. Bis Mittwochabend war aber auch noch keine Verlegung in der Bezirksliga (Staffel 4) beantragt.

Göttingen 05 erst um 17 Uhr

Eine Verlegung wird es am Sonntag in der Landesliga aber doch geben. Weil der Maschpark am Sonntagnachmittag von Kreismannschaften belegt ist, wird das für 15 Uhr angesetzte Spiel von Aufsteiger Göttingen 05 gegen den SSV Vorsfelde auf 17 Uhr an gleicher Stelle verschoben. Tunkel weilte am Mittwoch zu einer Terminbesprechung bei der Göttinger Sport und Freizeit GmbH (GoeSF). Dort wurden alle Termine bezüglich der Fußballspiele im Männer- und Frauenbereich auf Bezirksebene auf sämtlichen Göttinger Bezirkssportanlagen festgezurrt.