„Wir machen uns keinen Druck“: Der SSV Nörten-Hardenberg startet optimistisch in die Vorbereitung

Teilen

Trainingsauftakt beim SSV mit Neuzugängen: (hinten von links) Trainer Oliver Gremmes, Simon Ginsberg, Teammanager Dominik Hillemann, Malte Rode, Co-Trainer Tim Lindemann, (vorn) Aron Döhne, Justin Taubert und Nico Kaufmann. © Ottmar Schirmacher

Mit der Vorstellung des neuen Kaders ist Fußball-Landesligist SSV Nörten-Hardenberg am Dienstag in die Saison 2023/24 gestartet.

Nörten-Hardenberg - „Leider war die Pause für uns nicht sehr lang. Dazu haben wir allerdings mit dem Bezirkspokalsieg auch selbst einiges beigetragen“, fand Trainer Oliver Gremmes vor der ersten Einheit die richtigen Worte für seine Kicker. Immerhin geht der SSV nach dem dritten Platz in der Landesliga und dem Gewinn des Pokals als Nummer eins der Region in die Spielzeit.

Doch nicht allein diesen Status gilt es zu verteidigen. Auch die Göttinger Vereine (05 und SVG) hinter sich zu lassen, ist eine schwere Aufgabe, der sich Nörten stellen muss. Schon wegen der zurückliegenden Saison wird der SSV von der Konkurrenz zu den engen Favoriten gezählt. Dass für diesen Kreis mit den Absteigern Gifhorn und FT Braunschweig, Vizemeister MTV Wolfenbüttel, Eintracht Braunschweig II, den Göttinger Klubs 05 und SVG und eben dem SSV mindestens sieben Vereine in Frage kommen, verspricht eine spannende Saison.

Den Vorschusslorbeeren ist sich Gremmes bewusst, sieht den 32 Partien in der Liga aber entspannt entgegen. „Wir haben in der letzten Saison mehr erreicht, als wir erwartet hatten. Dennoch machen wir uns keinen Druck und planen mit einem einstelligen Tabellenplatz. Das Abschneiden hängt letztlich von vielen Faktoren ab.“

Diese Positionierung ist wichtigen personellen Dingen geschuldet. Weil mit den Routiniers Dominik Hillemann, Dennis Koch, Julian Keseling und Thorben Rudolph einige absolute Leistungsträger ausscheiden, steht Gremmes mit seinem Co-Trainer Tim Lindemann vor der Aufgabe, den Umbruch anzugehen. „Dabei wird nicht immer alles wunschgemäß laufen, aber das müssen wir den Spielern bei diesem Prozess auch zugestehen“, sagen Gremmes und Lindemann unisono optimistisch.

Kader: Linus Baar, Christian Horst, Melvin Zimmermann, Nils Hillemann, Thorben Rudolph, Hendrik Sinram-Krückeberg, Hanno Westfal, Tim Armbrecht, Dennis Zeibig, Lucas Duymelinck, Philip Bruns, Silvan Steinhoff, Leon Rüffer, Jannik Psotta, Tobias Stief, Bent Friebe, Lennart Sinram-Krückeberg, Maximilian Schulz

Zugänge: Aron Döhne, Malte Rode (beide SG Lenglern), Nico Kaufmann (FC Grone), Simon Ginsberg (VfV Borussia Hildesheim U19), Justin Taubert (SVG Göttingen), Nick Cichon (JFV Göttingen), Christos Zlatoudis (Sparta Göttingen)

Freitag kommt Rot-Weiß Erfurt

Nach dem Trainingsauftakt am Dienstag und der Partie am Mittwoch gegen die SVG Einbeck werden die Fußballer des SSV Nörten-Hardenberg zum Auftakt der Vorbereitung gleich richtig gefordert. Bereits Freitag (19 Uhr) steht gegen Rot-Weiß Erfurt (Regionalliga Nordost) das nächste Spiel an.



Nach 39 Pflichtspielen in der Saison 2022/23 war die Erholungsphase zwischen den Spielzeiten mit 17 Tagen recht kurz. Bevor es mit der Partie im NFV-Pokal gegen Lupo Martini Wolfsburg (Termin noch offen) Ende Juli tatsächlich ernst wird, kann sich Trainer Oliver Gremmes einen Überblick über den Leistungsstand seiner Akteure machen. Weil derzeit noch einige Kicker infolge beruflicher oder privater Verpflichtungen nicht zur Verfügung stehen, wird Gremmes seinen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu empfehlen.



Der eine wechselhafte Historie aufweisende Klub aus der thüringischen Landeshauptstadt baut bei dem Plan für die Rückkehr in die 3. Liga auf den in der Fußballszene bekannten Namen Gerber. Seit August 2021 hat Fabian Gerber (93 Bundesligaspiele für Freiburg und Mainz 05) das Traineramt bei RW Erfurt inne. Dessen durch seine Bundesligazeit bei Hannover 96, St. Pauli und Wuppertal bekannt gewordener Vater Franz Gerber ist parallel bei den Rot-Weißen als Geschäftsführer Sport und Investor tätig. Nach dem Insolvenzantrag im Jahr 2018 stellte der Verein im Januar 2020 den Spielbetrieb mit der 1. Mannschaft in der Regionalliga Nordost ein. Im abgelaufenen Spieljahr belegten die in diese Liga zurückgekehrten Thüringer hinter Meister Energie Cottbus punktgleich mit Carl-Zeiss Jena den dritten Platz.

(Ottmar Schirmacher)