Wird die SVG Göttingen tierisch gut?

Göttingen Die Vorstellung der neuen Mannschaft der SVG Göttingen war schon vorbei, da fiel Thorsten Tunkel noch ein ungewöhnlicher, netter Vergleich ein.

„Huhn, Taubert, Schäfer und Ziegner – vier unserer sechs neuen Spieler haben irgendwie etwas mit Tieren zu tun“, meinte der einmal mehr eloquente und schlagfertige Moderator der schon zur Tradition gewordenen Vorstellungs-Show. Worauf SVG-Vize Karl „Willi“ Würzberg unter den 50 SVGern auf der Tribüne sofort passend reagierte: „Wir sind die nächste Saison tierisch gut!“

Ob das wirklich so sein wird, wird man sehen. Auf alle Fälle gehen die Schwarz-Weißen, die in der vergangenen Saison Platz drei belegten und die Torfabrik der Landesliga waren mit starken 93 Treffern, wohl so selbstbewusst wie lange nicht mehr in die neue Serie, die für sie mit drei Spielen gegen Aufsteiger (Isenbüttel, Vahdet Salzgitter, Petershütte) beginnt. Ein Vorteil muss dies nicht sein.

„Wir wollen eine befreite Saison spielen“, fasste Coach Dennis Erkner bei den Fragen von Mikrofon-Mann Tunkel zusammen. Um dann doch deutlicher zu werden: „Wir wollen um Platz eins und zwei mitspielen. Aber man tut dem Team keinen Gefallen, wenn man sagt: Wir wollen Meister werden.“ Aber was soll ein Trainer auch sagen zum Saisonziel, wenn man Dritter geworden ist…

„Wir hätten nichts gegen einen Aufstieg. Wenn wir sportlich aufsteigen, machen wir das“, meinte auch Vize Würzberg. Genauso zuversichtlich und optimistisch sind auch die Spieler. Eine Auswahl ihrer Aussagen:

. „Wir müssen gut aus den Startlöchern kommen!“ (Kapitän Florian Evers, achte Saison am Sandweg)

. „Wir haben letzte Saison eine sehr gute Rückrunde gespielt. Diese Leistung müssen wir jetzt auch in der Hinrunde zeigen.“ (Nico Krenzek, mit 20 Toren Zweiter hinter SVG- und Landesliga-Toptorjäger Lamine Diop/24 Tore)

. „Wir müssen unsere Hausaufgaben besser machen.“ (Benny Duell über die in der letzten Saison liegengelassenen Punkte gegen untere Teams)

Coach Erkner geht mit 24 Spielern in die neue Spielzeit. Darunter sechs Neue (siehe Kasten). Ungewöhnlich: Drei der vier Abgänge wurden sogar mit Blumensträußen und ihren Trikots verabschiedet. Sieht man auch nicht alle Tage. Große Hoffnungen setzt die SVG unter anderem in Justin Taubert, der beim FC Grone für die Tore zuständig war. Vater Andreas stürmte einst auch am Sandweg. FC-Kollege Jonathan Schäfer ist gerade von einer Weltreise zurück, sieht einen „starken Konkurrenzkampf. Darauf habe ich Bock“ – übrigens ebenso wie Hainbergs „Henne“ Ziegner. Der bisherige Northeimer Patrick Hofmann will erstmal „wieder Spielpraxis kriegen“. Nette Randnotiz: Jan-Niklas Linde wird bald Vater einer Tochter – leider war der schwarz-weiße Schnuller noch nicht geliefert worden, den Tunkel bestellt hat.

Natürlich konnte auch ein „Reiz-Thema“ nicht ausbleiben. „Wie wollt ihr das Derby gegen 05 gewinnen?“, fragte ein Zuschauer. Letzte Saison hatten die Schwarz-Gelben zuhause 3:1 triumphiert und am Sandweg ein 2:2 geholt. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den Derbys besser abschneiden“, bewahrte Trainer Erkner die Contenance. Knapp zwei Halbzeiten dauerte die launige Team-Vorstellung. Nach dem obligatorischen Rate-Spiel für die Akteure mussten sie wie üblich auch stimmlich beweisen, zu was sie in der Lage sind – beim „SVG-Lied“, angelehnt an das Düsseldorfer Altbierlied. Tunkel an die Spieler: „Das ist eure Nationalhymne.“ haz/gsd