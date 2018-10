Lingelbach trifft bei seiner Rückkehr für Weiterode

Schon ein bisschen länger her: Unser Archivfoto zeigt den Weiteröder Daniel Lingelbach (rechts) in Aktion für seinen ESV. Es stammt aus dem Jahr 2013. Nun hat der Weiteröder direkt nach seiner Einwechslung getroffen.

Weiterode. Im Derby der Fußball-Kreisoberliga setzte sich am Dienstagabend der ESV Weiterode auf eigenem Platz gegen die SG Rotenburg/Lispenhausen 2:0 (0:0) durch.

Die Gäste kassierten damit die vierte Niederlage in Folge und stecken mitten im Abstiegskampf. Der ESV hingegen hat seinen Abstand auf die Spitzengruppe weiter verkürzt.

SG-Trainer Sandro Mohr ärgerte sich in erster Linie über das Ergebnis. „Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit im Griff“, sagte er, „haben es aber versäumt, Tore zu machen. Wenn wir zur Pause geführt hätten, glaube ich nicht, dass Weiterode zurückgekommen wäre.“ In der Tat gehörte zumindest die erste halbe Stunde dem Gast. „Da war Rotenburg präsenter und hatte auch zwei Chancen“, räumte ESV-Trainer Andy Rygula ein. Doch bei seiner Elf steht ja Witold Sabela im Kasten, der wie so oft zur Stelle war.

Und so erlebten die Gäste trotz großen Engagements wieder einen enttäuschenden Abend. Was auch am Verletzungspech lag. Nach 20 Minuten musste Julian von Kintzel verletzt vom Platz. Sein junger Vertreter Linus Rudolph machte seine Sache laut Sandro Mohr allerdings sehr gut.

Heftig erwischt hat es auch Marvin Bode (43.). Die Befürchtung, dass er sich das Schienbein gebrochen hat, bestätigte sich zum Glück nicht. Der Rotenburger kam mit einer blutenden Platzwunde ins Krankenhaus und wurde dort genäht. Auch die Gelb-Rote Karte gegen Marcel Möller war umstritten. Schiedsrichter Mario Czieslick, auf den Mohr nicht gut zu sprechen war, hatte eine Schwalbe Möllers gesehen (65.).

Dass der ESV die drei Punkte behielt, lag auch an den Umstellungen, die ESV-Coach Andreas Rygula in der Pause vorgenommen hat. Er brachte drei frische Leute. Der Grund: „Wir haben neue Ideen gebraucht. Wir hatten zwar viel gearbeitet, uns aber keine Chancen herausgespielt.“ So mussten zum Beispiel Jan-Luca Schwachheim und Toni Koster weichen, mit deren Leistung Rygula zufrieden war, wie er betont.

Wechselspiel

Durch dieses Wechselspiel kam Daniel Lingelbach, Weiterodes langjähriger Torjäger, zu seinem Comeback. Und was passierte? Gleich mit seinem ersten Ballkontakt erzielte Lingelbach das 1:0 (46.). Beim ESV hielten nun Florian Yildiz und Sven Wrzos das Zepter fest in ihren Händen. Yildiz erhöhte für die jetzt spielerisch dominierenden Weiteröder auf 2:0 (57.). Und spätestens acht Minuten später war das Spiel nach der Ampelkarte gegen Möller gelaufen.

Weiterode: Sabela – Pfau (46. Lingelbach), Schumacher, Eskin, Schwachheim (46. Gilga), Kardas, Koster (thalmann), Bernt, Freitag, Yildiz, Wrzos

Rotenburg/L.: Bämpfer – Bode (43. Stenzel), Möller, Orth, von Kintzel (20. Rudolph), Götzke, Kanngießer, A. Wahl, Iwers, J.-L. Wahl (70. Detlefsen), Seidenstricker

Tore: 1:0 Lingelbach (46.), 2:0 Yildiz (57.); Gelb-Rot: Möller (SG, 65.).