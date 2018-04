Lipphardt will aufhören

Alles versucht: Hier visiert der Breunaer Max Flöter (links) den Weidelsburger Kasten an, doch Philipp Flörke kann den Schuss abblocken. Am Ende bezwangen die Weidelsburger Spitzenreiter Wettesingen/Breuna/O. mit 2:1. Foto: Michl

Ippinghausen. Einen kleinen Dämpfer auf dem Weg zum Titelgewinn in der Fußball-Kreisoberliga gab es für Tabellenführer SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen.

Er zog bei der FSG Weidelsburg mit 1:2 (0:1) den Kürzeren, bleibt aber Spitzenreiter.

Beide Mannschaften legten sofort den Vorwärtsgang ein. So bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch geboten, auch jede Menge hochkarätige Torchancen, jedoch keinen Treffer. Das verhinderten Platzherrenkeeper Matthias von Knebel ebenso so souverän wie sein Gegenüber Philipp Weymann. Dann knallte es doch noch im Breunaer Gehäuse. Die Platzherren feierten Kapitän Marius Crede (45.).

Der Treffer hatte den Breunaern offensichtlich zugesetzt. Denn im zweiten Spielabschnitt waren gerade einmal 60 Sekunden gespielt, da klingelte es erneut im Kasten von Philipp Weymann. Diesmal hatte er das Nachsehen gegen Severin Ohr (47.).

Natürlich wollte der Spitzenreiter nicht mit leeren Händen den Heimweg antreten, versuchte es ein um das andere Mal mit der Alles-oder-Nichts-Taktik. Doch mehr als der Anschlusstreffer und die Resultatsverbesserung von Jacob Dittmer (81.) wollte ihm nicht gelingen.

Wolff wird neuer trainer

Schon vor dem Spiel hatte die SG mitgeteilt, dass Trainer Kai Lipphardt zum Ende der Saison aufhören will. Er wolle sich aus privaten Gründen etwas verändern und sich um die A-Jugend der SG kümmern. „Lipphardt hat eine super- Arbeit geleistet, wie unser derzeitiger Tabellenstand in der Kreisoberliga zeigt“, so Walter Schmand von der SG. „Wir hätten sehr gern mit ihm weiter zusammengearbeitet.“ Für die A-Jugend aber sei dies ein Glücksfall. Nachfolger von Lipphardt wird gleichzeitig sein Vorgänger: Marco Wolff. Er hatte als Interimscoach die SG-Erste in der Saison 2017/2018 von Kristian Willecke übernommen und bis zum Saisonende erfolgreich gecoacht. Wolff ist, wie Lipphardt, ein Eigengewächs der SG. Foto: SG/nh