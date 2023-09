Matthias Bott schwer verletzt: Erster Willinger Punkt teuer erkauft

Von: Manfred Niemeier

Teuer erkaufter Punkt: Matthias Bott (Willingen, links), hier im Zweikampf mit Sergio Sosa Perez (Neuhof), musste mit schwerer Kopfverletzung ins Krankenhaus. © Worobiow

Der SC Willingen ist mit dem 1:1 (0:1) gegen den SV Neuhof im fünften Auftritt in der Fußball-Verbandsliga erstmals nicht als Verlierer vom Platz gegangen.

Rattlar – Es hätten auch drei Punkte sein können, aber mit Rückblick auf die erste Halbzeit hätten die Upländer auch wieder mit leeren Händen dastehen können. „Ich hätte gern gesehen, dass sich die Mannschaft mit einem Dreier belohnt“, war Sebastian Wessel nach seinem ersten Spiel als verantwortlicher Trainer zwiegespalten. „Aber wir nehmen das Positive mit: Wir haben den ersten Punkt geholt.“

Danach sah es vor allem in der Anfangsviertelstunde nicht aus. Schon nach 75 Sekunden musste Torwart Florian Bouma gegen den starken Wallyson Costa Rocha zupacken. Kurz danach zielte Zuhaib Ahmad ziemlich frei drüber (4.), ehe es bereits drei Minuten später 0:1 stand. Austin Angelo Nkwonta wurde bei seiner Flanke von der rechten Seite zu wenig gestört und in der Mitte hatte Blagoja Naumoski wenig Mühe, aus zehn Metern volley einzunetzen. „Wir sind nicht gut reingekommen“, so Wessel, „die hatten zu viel Raum und es sind gute Fußballer“.

Die Gastgeber – in Rattlar, da das Uplandstadion vom Leichtathletik-Sportfest blockiert war – hatten defensiv Arbeit. „Männer, wieder in die Ordnung“, unterschied sich die am meisten reingerufene Anweisung von Wessel nicht von der seines Vorgängers Jens Rüppel. Mit körperlichem Einsatz begegnete seine Elf der technischen Finesse des Gegners. Die Offensive wurde mit langen Bällen auf die variabel in der Spitze auftauchenden Angreifer in Szene gesetzt. Dieser Ansatz blieb aber zunächst stumpf, nur Jonathan Vach scheiterte nach Vorlage des auf die Sechserposition zurückgezogenen Sebastian Butz an Francesc Pino Puig (9.).

Auf der Gegenseite badete Bouma den leichtfertigen Ballverlust von Jan-Henrik Vogel mit einer starken Parade gegen Naumoski aus (16.), auch die 30-Meter-Direktabnahme von Sergio Sosa Perez drehte er um den Pfosten (22.). Als Jeno Carlo Yanez Cortes per Hacke Costa Rocha bediente, war Jan-Niklas Albers gerade noch rechtzeitig mit einer Grätsche zur Stelle (25.). „Wir waren klar überlegen, haben es nur verpasst, weitere Tore zu machen“, ärgerte sich SV-Trainer Alexander Bär.

Der musste dann mit ansehen, wie sich die Willinger vier große Chancen herausarbeiteten. Den Schuss von Sebastian Müller nach Pass von Jan-Henrik Vogel parierte Pino Puig mit dem Fuß (35.) und auch den 25-Meter-Freistoß von Vogel fischte der Keeper unten aus dem kurzen Eck (38.). Drei Minuten später schien der Ausgleich fällig, aber beim Kopfball von Vach aus sechs Metern nach Flanke von Heine war doch noch ein Abwehrspieler dazwischen. „So ein Ding muss einfach mal reingehen“, ärgerte sich Vach, „dann hat man auch wieder mehr Selbstvertrauen“. Das galt auch für die Nachspielzeit, als sein Schuss aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbei strich.

Was sich in den zehn Minuten vor der Pause angedeutet hatte, setzte sich nach dem Wechsel fort. Der Hessenliga-Absteiger konnte das hohe Tempo nicht aufrechterhalten. „Die neuen Spieler sind leider alle im schlechten Zustand nach Neuhof gekommen“, sagte Bär. Sein auf den letzten Drücker zusammengewürfeltes Team hatte nur noch eine Chance durch Sosa Perez (67.). Ansonsten schindete es bei jeder Gelegenheit Zeit, was der ansonsten gute Schiedsrichter Niklas Rüddenklau nicht konsequent genug unterband.

Die Platzherren gaben nun den Takt vor, aber Müllers Drehschuss lenkte Pino Puig mit einer Hand über die Latte (55.). Als Tom Friedrich an der Mittellinie den Ball gewann, ging es schnell, Butz wurde noch geblockt, aber Heine traf mit links ins lange Eck (68.). In der Folge wurden die guten Ansätze leider nicht mutig und zielstrebig genug ausgespielt, sodass es nicht mehr zum Siegtreffer reichte.

Und dann war der eine Punkt auch noch sehr teuer erkauft. Erst schied Müller nach einer Stunde mit einer Knöchelverletzung aus. Dann bekam Matthias Bott beim Kopfball den Ellenbogen von Naumoski ins Gesicht; der Neuhofer bekam nur Gelb, aber Bott musste ins Krankenhaus, wo mehrere Brüche im Gesicht diagnostiziert wurden (78.). „Da müssen wir jetzt als Mannschaft durch“, sagte Wessel, dessen Team schon am Mittwoch zum Kellerduell nach Dörnberg reisen muss.