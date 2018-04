Max Iwers erlöst seine SG Rotenburg/Lispenhausen gegen Hohenroda

Rotenburg. Aufatmen bei der SG Rotenburg/Lispenhausen nach dem 3:2-Heimerfolg im Kellerderby der Fußball-Kreisoberliga über Hohenroda. Die Spitze ist noch enger zusammengerückt. Die FSG Bebra liegt nur noch vier Punkte hinter dem Spitzenreiter Hersfeld.

SG Rotenburg/Lispenhausen - FSG Hohenroda 3:2 (1:1).Dass die Gäste nach einer überharten Roten Karte gegen Kilian Krüger in Unterzahl auf dem Platz standen, machte sich kaum bemerkbar in dieser lebhaften Partie. Mit einem Flachschuss eröffnete Maximilian Weber den Torreigen. In der 34. Minute hatte er auch das 2:0 auf dem Fuß. Da wäre eine Direktabnahme angebracht gewesen.

Sascha Schleinigs Konter hätte fast den Ausgleich gebracht (37.). Der fiel kurz darauf durch Johannes Münkels Elfer nach Foul an Schleinig.

Weber traf dann zum zweiten Mal ins FSG-Tor, doch der Schiri hatte eine vermeintliche Abseitsstellung gesehen (55.). Das 2:1 fiel durch Aarne Detlefsens Kopfball dann doch (60.). Johannes Münkel besorgte erneut per Foulelfmeter wiederum den Ausgleich, ehe Max Iwers eine feine Einzelleistung zum 3:2 abschloss.

Tore:1:0 Maximilian Weber (24.), 1:1 Johannes Münkel (40./FE), 2:1 Aarne Detlefsen (60.), 2:2 Johannes Münkel (71./FE), 3:2 Max Iwers (80.).

SV Niederjossa - ESV Hönebach 0:0. Spannung und Emotionen bis zur letzten Sekunde - es war ein hochklassiges torloses Unentschieden. Kurz vor dem Ende ließ SVN-Torjäger Christian Pfeiffer eine „hundertprozentige“ Chance ungenutzt, wenige Minuten davor traf Alexej Schwab für den Gastgeber die Latte. Auch Favorit Hönebach besaß einige Möglichkeiten, vergab die aber mehr oder weniger leichtfertig.

FSV Hohe Luft - SG Schenklengsfeld/Rot./Wipp. 5:0 (2:0).Der FSV dominierte klar, während der Gast aus dem Spiel heraus keine Torchance besaß. Hohe Lufts Trainer Sascha Baumert war mit der Leistung seiner Elf sehr zufrieden. Tore: 1:0 Fisnik Perteshi (5.), 2:0, 3:0 Dominic Eyerich (44., 50.), 4:0 Rezan Demir (70.), 5:0 Timo Reidt (85.).

SG Wildeck - SG Ober-/Untergeis 0:1 (0:0). Durch diesen Erfolg verbesserte sich der Gast auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „Wir wollten den Sieg mehr“, sagte Gästetrainer Akif Senol. Chancen gab es hüben wie drüben. Die Wildecker haben Big points im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Tor: Alin Neascu (65.).

SG Haunetal - ESV Weiterode 2:1 (0:1). Ein wichtiger Sieg für den Gastgeber, der sich dadurch von den Abstiegsrängen fernhält. „Wir haben eine grottenschlechte erste Halbzeit gespielt“, sagte Haunetals Trainer Senouci Allam. Dann steigerte sich die SG. Tore: 0:1 Kerem Kardas (3.), 1:1 Harry Braun (70.), 2:1 Marcel Opfer (80.).

SV Steinbach II - SG Dittlofrod/Körnbach 3:1 (3:0).Der Gastgeber seine Treffer prima heraus.Tore: 1:0 Mirco Bott (11.), 2:0 Silas Kochanski (15.), 3:0 Mario Göllmann (21.), 3:1 Jamal Hadeer Fattah Fattah (75.).

SG Niederaula/Kerspenhausen - FSG Bebra 0:2 (0:0).Die Gastgeber wehrten sich nach Kräften gegen den Tabellendritten Bebra. Das 0:1 fiel durch einen Standard. Die favorierte FSG wirkte diesmal im Vorwärtsgang nicht so stark wie sonst.

Tore:0:1 Daniel Kaufmann (51.), 0:2 Manuel Schmidt (75.). (wkx)