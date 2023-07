Mehr Respekt von Spielern, Trainern und Eltern eingefordert

Sie durften sich freuen: Jens Gebauer vom Dransfelder SC (links) wurde mit der Jugendleiter-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet, Marco Schulz (SG Werratal) und Alexander Ludwig (Dransfelder SC) erhielten die Silberne Ehrennadel. © Per Schröter

Ein Jahr ist es her, dass Arno Oehler zum Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses (KJA) des Fußballkreises Göttingen/Osterode gewählt wurde. Beim Kreisjugendfußballtag in Lenglern zog er nun eine erste Bilanz.

Lenglern – „Langweilig war mir in meinem ersten Amtsjahr nicht“, sagte Oehler. Zunächst habe der KJA schnell entscheiden müssen, ob und wie eine Hallensaison im Winter gespielt werden könne. „Das war nicht einfach, denn eine Gewissheit, wie sich Corona entwickeln würde, hatten wir nicht.“ Dennoch habe man ein gutes Gespür gehabt und zumindest zwei Runden angeboten. „Als Belohnung und für die Durststrecke der letzten Jahre haben wir jedem Kind am Ende eine Medaille zukommen lassen“, so Oehler. Leider hätten jedoch nicht alle diese Chance genutzt und seien – bedingt durch Krankheit oder zu wenig Kinder – nicht angetreten.

Der Start in die zweite Halbserie war problemlos. Dann sei auf dem Verbandsjugendtag im April sehr deutlich geworden, was von den Kreisen in Bezug auf den neuen Kinderfußball erwartet werde. „Warum seid ihr nicht weiter in der Umsetzung und so ähnlich war der Tenor“, berichtete Oehler. Also habe man das Thema Umsetzung im KJA in die Hand genommen. „Im Team war schnell klar, dass das Angebot auch für die E-Jugend gelten soll“, sagte der Vorsitzende. Doch man sei angesichts des Gegenwindes aus den Vereinen wohl etwas zu euphorisch gewesen. „Ich denke, wir haben jetzt aber doch noch einen guten Kompromiss gefunden, wie wir den Kinderfußball in unserem Kreis umsetzen werden“, meinte er. „Für uns alle ist wichtig, dass wir die andere Spielweise kennen lernen und ich bin überzeugt, dass die Kinder damit die wenigsten Problem haben werden.“ Die Umstellung müsse vor allem in den Köpfen der Trainer, der Eltern und auch der Funktionäre stattfinden. „Lassen wir uns auf das Thema ein und verteufeln es nicht von vornherein“, so Oehlers Appell.

Was ihm überhaupt nicht gefallen habe, sei die hohe Zahl von über 300 Verwaltungsentschieden und 19 angestrebten Sportgerichtsverfahren. „Und viele davon nur, weil wir uns nicht mehr im Griff haben“, sagte er. „Jeder meint, er kann jeden anschreien und dabei ist es völlig egal, ob ein Spieler auf einen Schiedsrichter losgeht, Eltern auf einen Schiedsrichter oder Trainer auf Spieler und Schiedsrichter.“ Wenn er dann zuhause sitze und die Berichte der Schiedsrichter lese, frage er sich häufig: Was ist hier los? „Wer gibt uns das Recht, uns so zu benehmen und wo bleibt der Respekt meinem Mitmenschen gegenüber?“

Um einen Anreiz für ein besseres Verhalten auf dem Platz zu schaffen, haben sich sowohl der KJA als auch der Kreisvorstand entschlossen, künftig einen Fair-Play-Wanderpokal zu vergeben. „Ab der nächsten Saison wird es je einen dieser Pokale für die A- bis D-Junioren geben“, sagte Oehler. Voraussetzung sei, dass die Spiele mit einem Schiedsrichter besetzt wurden. „Den Pokal werden wir zusätzlich mit einem Sachpreis ausstatten.“ Gekürt werden die fairsten Mannschaften mit den wenigsten Roten und Gelben Karten. Wobei auch die Sportgerichtsverfahren mitberücksichtigt würden.

Bei den Ehrungen wurden gleich zehn Betreuer und Trainer aus dem Altkreis mit der Jugendleiter-Ehrennadel ausgezeichnet – die meisten von ihnen in Abwesenheit. Die Goldene Ehrennadel ging an Jens Gebauer und Thomas Schwer vom Dransfelder SC, die Silberne Ehrennadel an Alexander Ludwig und Patrick Klein vom Dransfelder SC sowie an Marco Schulz von der SG Werratal und die Bronzene Ehrennadel an Mike Gebauer, Jasmin Wittling und Leander Sehr vom Dransfelder SC sowie an Peter Felix und Marc Röpcke von der TG Münden. (Per Schröter)