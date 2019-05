Mehrere Spiele im heimischen Fußball abgesagt

Gleich mehrere Partien am letzten Spieltag der heimischen Fußballigen sind abgesetzt worden.

Hersfeld-Rotenburg - Schuld daran sind die starken Regenfälle Mitte der Woche - die Plätze waren nicht bespielbar.

So fällt die Partie der SG Heinebach/Osterbach II gegen die SG Wildeck II in der Kreisliga A 1 ebenso aus wie die Spiele des TV Braach gegen den FV Friedlos - erste Mannschaften in der Kreisliga A 1, Reserven in der Kreisliga B 1. Laut Klassenleiter Karl-Heinz Blumhagen werden die Spiele mit 0:0 gewertet und nicht mehr nachgeholt.

In der Kreisliga B 2 fällt auch die Partie des TSV Baumbach gegen die SG Iba/Machtlos den Platzverhältnissen zum Opfer.

In der Kreisliga C fallen aus: Baumbach II - Iba/Machtlos II, Cornberg/Rockensüß II - Herfa II und Nentershausen/Weißenhasel/Solz II - Blankenheim II. Hier treten jeweils die Gastmannschaften nicht an. rai