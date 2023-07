Blick zurück: Als Gimte auf der Dorfstraße feierte

Von: Per Schröter

Teilen

Es geht zum zweiten Mal hoch: 2009 feiert der Tuspo den Bezirksliga-Aufstieg. Doch auch auf dieser Ebene war noch nicht Endstation. Archiv: Per Schröter © Per Schröter

Der Erfolgsweg der Fußballer des Tuspo Weser Gimte begann mit einem Aufstieg im Jahr 2005. Bis in die Landesliga schafften es die Spieler von der Weser, die nun aber wieder dort sind, wo sie begonnen hatten. Ein Blick auf 18 Jahre Vereinsgeschichte.

Disco auf der Straße

Wir schreiben den 12. Juni 2005. Vor mehr als 500 Zuschauern sichern sich der TuSpo Weser Gimte und sein scheidender Trainer (und heutiger Vorsitzender) Erwin Schneider mit einem spektakulären 5:3-Erfolg beim Lokalrivalen DSC Dransfeld die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga. Erfolgreiche Torschützen bei diesem Saisonfinale der am Ende punktgleichen Mannschaften sind Andreas Röder (2), Paul Kroker (2) und Felix Meyer. Die TuSpo-Anhänger setzen die Aufstiegsfeier in Gimte fort. Bis in die Nacht hinein sorgt eine mobile Disco auf der Berliner Straße für ausgelassene Partystimmung.

FC Werder hilft mit

Vier Jahre später, 2009, darf in Gimte erneut gefeiert werden. Mit dem Trainergespann Goran Andjelkovic und Alvaro Presa sowie Leistungsträgern wie Timo Jesswein, Andreas „Specki“ Kilian, Malte Henrich, Patrick und Paul Kroker und Andreas Spöhr gelingt der Aufstieg in die Bezirksliga. In einer an Spannung nicht zu übertreffenden Kreisliga-Saison blieben die Gimter zwar ungeschlagen, hatten jedoch bis zuletzt den ebenfalls überragenden TSV Bremke/Ischenrode im Nacken und wurden nur dank Schützenhilfe des FC Werder Münden Meister. Grund genug für den überglücklichen Goran Andjelkovic, bei der feuchtfröhlichen Meisterfeier im „Guckucksnest“ den ebenfalls anwesenden FCern die eine oder andere Runde zu spendieren.

Nummer 1 im Altkreis

Was möglich ist, wenn alle im Verein an einem Strang ziehen, zeigt sich dann 2013. Obwohl definitiv nicht mit den besten Einzelspielern ausgestattet (beim TuSpo Weser konnten die Spieler nach eigenem Bekunden nie Geld verdienen), ist es Trainer Matthias Weise nach seinem Amtsantritt zwei Jahre zuvor gelungen, eine eingeschworene Truppe zu formen, in der jeder für den anderen kämpft und alles für den TuSpo Weser gibt. Schon vier Spieltage vor Saisonschluss hat Gimte den Bezirksliga-Titel in der Tasche und 13 Jahre nach der TSG Münden hat wieder eine heimische Mannschaft die höchste Spielklasse im Fußballbezirk Braunschweig erreicht. Und das, obwohl Weise vor der Saison nur das Ziel „Klassenerhalt“ ausgegeben hatte.

Im Bezirk oben dabei

Auch wenn es in der nächsten Saison für den TuSpo gleich wieder zurück in die Bezirksliga geht, ist die Euphoriewelle ungebrochen. Großen Anteil daran hat auch das funktionierende Umfeld, allen voran der Förderverein des TuSpo Weser, der bei Spielern und Trainerstab für eine echte „Wohlfühlatmosphäre“ sorgt. In der Bezirksliga reicht es in den kommenden Jahren immer für Plätze im oberen Tabellendrittel (2016 sogar noch einmal für die Vizemeisterschaft). Erst als der langjährige Kapitän und Förderverein-Vorsitzende Andreas Kilian den Verein verlässt und es auch im TuSpo-Vorstand Veränderungen gibt, gerät das Schiff immer mehr ins Schlingern. Reicht es 2018 noch zu Platz sieben, droht ein Jahr darauf erstmals nach neunjähriger Bezirkszugehörigkeit wieder der Abstieg in die Kreisliga. Und gerade als es so scheint, als hätten die Gimter die Kurve gekriegt, verkündet der Vorstand die Trennung von Erfolgstrainer Matthias Weise zum Saisonende. Eine äußerst unglückliche Entscheidung, zumal Weise (verständlicherweise) sofort seinen Hut nimmt und sein Nachfolger Dzevad Gracic den Abstieg nicht verhindern kann.

Umbruch und Abstiege

Die nächsten Jahre gestalten sich dann äußerst schwierig für den TuSpo Weser – und das nicht nur wegen der Pandemie. Nach dem personellen Umbruch kommt der junge Kader in der Kreisliga nur schwer zurecht und entwickelt sich nicht wie erhofft weiter. Würde die Saison 2020/21 aufgrund der Pandemie nicht abgebrochen, wären die Gimter schon damals abgestiegen. Die Hinrunde der folgenden Spielzeit gibt noch einmal Anlass zum Optimismus, doch von nun an reiht sich ein Negativerlebnis an das nächste. Als es dann schon fünf nach Zwölf ist, zieht der Vorstand, der die Füße viel zu lange stillgehalten hat, im Mai die Notbremse, trennt sich von Chefcoach Dzevad Gracic und macht dessen Assistenten Ufuk Kilinc zum Nachfolger. Eine undankbare Aufgabe, wie sich zeigen soll. Der Abstieg in die 1. Kreisklasse besiegelt das Schicksal des einst so stolzen TuSpo Weser. Ob man sich in Gimte davon wieder erholen kann, bleibt abzuwarten. Es wartet auf jeden Fall viel Arbeit auf den Verein. (Per Schröter)