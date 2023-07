Mengeringhausen will im Hessenpokal gegen Lichtenau möglichst lange 0:0 halten

Von: Gerhard Menkel

Freie Bahn für Tim Sommer: So viel Platz wie hier im Kreispokal in Massenhausen wird der Mengeringhäuser am Sonntag nicht erwarten; rechts Dominik Lüdtke. © Artur Schöneburg

Der TuSpo Mengeringhausen trifft am Sonntag ab 16 Uhr in der ersten Runde des Hessenpokals auf den Verbandsligisten Lichtenauer FV.

Mengeringhausen – Am letzten Sonntag der SV Ittertal, an diesem der Lichtenauer FV: Die Fußballer des TuSpo Mengeringhausen steigen, festgemacht am Gegner, sozusagen um zwei Klassen auf, wenn sie übermorgen (Anpfiff 16 Uhr) im Hessenpokal den Verbandsligisten aus Hessisch Lichtenau empfangen.

Der ligahöhere Gegner ist schon einer der stärksten, der dem Waldecker Kreispokalgewinner in der ersten Runde des Verbandswettbewerbs zugelost werden konnte. Vom Papier und angesichts der Qualität der Gästemannschaft, „wäre alles andere als eine Niederlage eine Überraschung“, sagt auch TuSpo-Trainer Stefan Krohne.

Der LFV geht mit seinem Spielertrainer Alexandru Cucu, einer der vielleicht besten Fußballer der Verbandsliga Nord, mit gewissen Zielen in die Punktrunde und will zumindest mal besser abschneiden als in der Vorsaison mit Platz neun. Unter den Neuzugängen ist auch ein Landsmann von Cucu: Sergiu Nazar. Der 26 Jahre alte Moldawier spielte in seinem Heimatland in der 1. Liga.

Der SC Willingen bekam in der vergangenen Saison gegen den LFV kein Bein auf die Erde und verlor mit 1:4 sowie 0:3. Einen Ausweis der Stärke der Lichtenauer lieferte auch der Pokalwettbewerb im Fußballkreis Werra-Meißner der vergangenen Saison. Erst schalteten sie mit 3:1 den Hessenligisten SV Weidenhausen aus, dann gewannen sie das Finale gegen Verbandsliga-Aufsteiger SV Reichensachsen mit 3:0. In seinen Testspielen ist der LFV unbesiegt, am Freitag trennte sich die Mannschaft mit 1:1 vom KSV Baunatal.

Die Mengeringhäuser erreichten dagegen am Sonntag mit Ach und Krach erst nach Elfmeterschießen (8:7) in Dorfitter die dritte Runde im Kreispokal – nach einem 4:1-Vorsprung. „Das darf eigentlich nicht passieren, gegen einen unterklassigen Gegner musst du eine solche Führung über die Runden bringen“, sagt Krohne. Er selbst kennt den Spielverlauf nur aus Erzählungen, er war noch im Urlaub.

Am Sonntag wird der Coach aus Oberlistingen sein Team taktisch ziemlich tief aufstellen und hoffen, dass es seine Konter starten kann. „Wir wollen Lichtenau das Leben so schwer wie möglich machen“, sagt er. Und: „Je länger es 0:0 steht, umso besser für uns.“ Der Kader mit vereinzelt angeschlagenen Spielern ist komplett.