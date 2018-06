Mike Lindemann trainiert ab nächste Saison die SG Wildeck

Ein erfahrener Coach: Mike Lindemann, hier noch bei seiner Arbeit für die FSG Hohenroda. Lindemann, der viel mit Nachwuchsspielern gearbeitet hat, will auch in Wildeck besondeses Augenmerk auf die Juniorenteams legen.

Wildeck. Mit Mike Lindemann will der mögliche Kreisoberligaabsteiger SG Wildeck in der Kreisliga A einen Neuanfang starten. Wie der Vorstand der SG Wildeck mitteilt, tritt er die Nachfolge von André Krämer an, der aus privaten Gründen keine Zusage für die neue Saison geben konnte.

Krämers Sohn spielt bei Rot-Weiß Erfurt, dies bedarf eines besonderen zeitlichen Aufwandes. Der SGW droht in der laufenden Relegation der Abstieg aus der Kreisoberliga

Wie Vorstandsmitglied Mike Rimbach mitteilt, dankt die SG Wildeck André Krämer für seine Arbeit. Die SG habe ihm viel zu verdanken, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer, was höchste Anerkennung verdiene.

Mit Lindemann hat die SGW kein unbeschriebenes Blatt im Trainergeschäft verpflichtet. Bis zum Ende der Saison zeichnete er als Trainer des A-Juniorengruppenligisten JFV Bad Hersfeld verantwortlich. „Mein Engagement war klassenunabhängig, es ist für mich keine Tragödie, dass wir wohl A-Liga spielen“, so Lindemann in einem ersten Gespräch.

„Die Wildecker kenne ich schon von früher in meiner aktiven Zeit in Ausbach. Ein gut geführter Verein mit einem Vorstand, mit dem man ruhig zusammenarbeiten kann“, verteilt er schon Vorschusslorbeeren. Er freue sich, etwas Neues aufzubauen, richtet er den Blick voraus und hier insbesondere auf den Nachwuchs. Von Beginn an möchte er die A-Jugendlichen mit einbinden.

Ein erstes Bild will er sich bereits am Dienstag, 12. Juni, in Neukirchen machen, wo die Wildecker A-Junioren im Entscheidungsspiel um den Gruppenligaaufstieg gegen Rückers spielen. „Die Umstrukturierung wird für die A-Jugendlichen in der A-Liga einfacher werden, hier können sie leichter Fuß fassen“, sagt der zukünftige Wildecker Coach. Zukunftsorientiert denken und handeln sei die Devise.

Für die aufwendige Nachwuchsarbeit müsse man auch die Ernte einfahren, daher sei es wichtig die Jungen frühzeitig heranzuführen, bricht er eine Lanze für die Vereine, die sich intensiv um den Nachwuchs kümmern und auch ausbilden. „Ich betrete kein Neuland, langfristig ist natürlich die Wiederaufstieg das Ziel“, gibt er die Marschrichtung für die kommenden Spielserien vor.