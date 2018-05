Mit Kantersieg ins Finale

Schossen in der ersten Halbzeit alle Caldener Tore: Sharon Braun (links) und Arlene Rühmer.

Die Fußballerinnen des TSV Jahn Calden sind im Halbfinale des Hessenpokals ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der Tabellenführer der Hessenliga feierte am Himmelfahrtstag einen 13:0 (7:0)-Kantersieg gegen die SG Bornheim.

Das Team von Trainer Wolfgang Berndt qualifizierte sich damit für das Endspiel am 10. Juni in Würges. Der Gegner wird nächste Woche in der Partie Eintracht Frankfurt gegen Opel Rüsselsheim ermittelt.

Vor 100 Zuschauern auf dem Kaiserplatz erzielten Sharon Braun (2., 4., 16, 37.) und Arlene Rühmer (18., 41., 45) in der ersten Halbzeit die Tore. Calden ließ dem Schlusslicht der Hessenliga im ersten Spielabschnitt kaum eine Chance, ins Spiel zu kommen. Die Gäste hatten vorwiegend Defensivaufgaben zu lösen. Jahn-Torhüterin Marigona Zani wurde kaum geprüft.

Auch nach der Pause zeigten sich die Caldenerinnen klar überlegen.

Ab diesem Zeitpunkt stillte Johanna Hildebrandt ihren Torhunger. Insgesamt fünfmal netzte die Mittelstürmerin ein (53., 71., 75., 79., 90.). Dazwischen war Rühmer (82.) noch einmal erfolgreich.

Am Samstag geht es für die Berndt-Elf im Punktspielbetrieb weiter.

Dann will der souveräne Spitzenreiter auch beim SV Gläserzell seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Calden: Zani - Klement, Tux (60. Müller), Nuhn, Oezdemir - Rühmer, Becker, Schäfer, Schanze (74. Stüer) - Hildebrandt, Braun (46. Scholinz)