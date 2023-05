Mit Körbel, Bindewald und Schur: Eintracht Frankfurt spielt in Brunslar

Von: Sebastian Schmidt

Leidenschaftlicher Einsatz: Frankfurts Uwe Bindewald (l.) im Zweikampf mit Volkmarsens Kevin Girnüweit. Ähnlich packend wird es in Brunslar am Montag. © bb

Die Eintracht ist in der Region. Genauer gesagt, die Traditionsmannschaft des Europapokalsiegers aus Frankfurt. Zum Auftakt ihrer Tour durch Hessen spielen die Legenden der SGE am Pfingstmontag in Brunslar gegen die Ü 35 der SG Brunslar/Wolfershausen. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Der Weg zum Spiel

Wie schon im Vorjahr konnten sich alle hessischen Vereine bewerben. 2022 verfolgten rund 30 000 Fans die 15 Partien der Kampagne „Eintracht in der Region“. Das brachte den teilnehmenden Vereinen in Summe 250 000 Euro – ohne Abzüge, weil die Eintracht die Strukturen der Amateurklubs stärken möchte.

Den Stein ins Rollen zum Auftakt in Brunslar brachte nun allerdings ein Schalke-Fan. Yannik Grenzebach nämlich, Spieler der ersten Mannschaft und Jugendtrainer. Der fand, dies wäre doch ein „Mega-Event“ für Brunslar. Also fragte er Mario Kilian, ob er nicht eine Bewerbung abschicken würde. Einen der vielen Eintracht-Fans in Brunslar und Wolfershausen.

Also ließ der Torjäger sein Herz sprechen und brachte eine Liebeserklärung an die „magische SGE“, aber auch die heimische SG zu Papier. Derart warmherzig einträchtig, dass in Frankfurt der Leiter der Traditionsmannschaft nur eines sagen konnte: Ja. Denn Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel rief höchstpersönlich bei Yannik Grenzebach an, um ihm und der SG die Zusage zu geben.

Die Eintracht

Frankfurt kündigt sich mit einem vergleichbaren Kader wie im Vorjahr an, als es in Borken einen 6:0-Sieg vor 1500 Zuschauern gegen Grün-Weiß Borken gab. Erneut sollen also wieder Ex-Bundesliga-Spieler wie Uwe Bindewald, Rudi Bommer, Mo Idrissou, Slobodan Komljenovic, „Charly“ Körbel, Norbert Nachtweih, Alexander Schur und Ervin Skela auflaufen. Mit etwas Glück könnte auch „Fußballgott“ Alex Meier am Start sein.

Bindewald und Schur wecken mit Blick aufs Datum Erinnerungen an den 29. Mai 1999. Da feierten beide mit der SGE am letzten Spieltag im bislang dramatischsten Saisonfinale der Bundesliga den 5:1-Sieg zum Klassenerhalt über den amtierenden Meister 1. FC Kaiserslautern. Unvergessen dabei der Übersteiger von Jan Aage Fjörtoft zum entscheidenden Treffer.

Die Gastgeber

„Jeder im Dorf packt an“, lobt Mario Kilian die Arbeitsansätze, bei denen etwa Banden gestrichen, Kabinen blitzblank gewienert und Felder von den Landwirten als Parkplätze vorbereitet wurden. Kilian selbst darf ebenso mitspielen wie die „Trainer-Auswahl“ Timo Rudolph, Nico Röhn, Daniel Döring und Dennis Kaufmann. Dies wird dann zugleich Kilians Karriereende sein. Denn zuvor am Samstag (17 Uhr) gegen den TSV Besse wird der 33-Jährige zum letzten Mal in der Gruppenliga auflaufen. Den letzten Spieltag wird der Ausnahmekönner verpassen – weil er als Fan mit der Eintracht in Berlin den Pokalsieg feiern möchte.

Das Programm

Einlass ist bereits um 12 Uhr. Geboten wird eine große Erlebnisfläche mit Fanmobil, Hüpfburg, Torwandschießen, und vielem mehr. Tickets kosten 8 Euro (ermäßigt 4). Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt Die Gastgeber empfehlen die Anreise per Zug. Ansonsten ist ein Ordnungsdienst für die Parkplätze zuständig. Im Vorverkauf wurden bereits mehr als 600 Tickets verkauft, 1000 Zuschauer sollten es zumindest werden. (von Sebastian Schmidt)