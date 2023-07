Mit Staufenberger Jungs zum Klassenerhalt

Von: Manuel Brandenstein

Neuzugänge SG Landwehrhagen/Benterode: Trainer Andreas Kühne (stehend von links), Luca Tecklenburg (JSG Nieste/Staufenberg), Felix Reich (Tuspo Nieste), Niklas Becker (TSV Heiligenrode), Tom Alheidt (ebenfalls JSG), Betreuer Carsten Noll, (vorne von links) FInn Neuhäuser (JSG), Luka Schade (JSG), Max Borchardt (AFC Kassel), Nicolas Reibenspies (SG Bartenwetzer) und Jeffrey Stagel (SG Escherode/Uschlag). Es fehlt: Lukas Drönner (JSG). © SG Landwehrhagen/Benterode

Die neue Spielklasse zieht. Das hat Trainer Andreas Kühne bei den Gesprächen mit den Neuzugängen gemerkt.

Staufenberg – Anders geht es bei der SG Landwehrhagen/Benterode auch nicht. Denn finanzielle Köder konnte man im Obergericht auch nach dem geglückten Aufstieg in die Kreisoberliga-Kassel nicht auswerfen.

„Die Spieler, die sich bei uns vorgestellt haben, merken sehr schnell, dass wir weiter über den Zusammenhalt erfolgreich sein wollen“, sagt Trainer Andreas Kühne. Er will in seinem neunten Jahr in Folge als SG-Trainer (bereits zwischen 2010 und 2014 war er verantwortlich gewesen) auf jeden Fall den Klassenerhalt in der höchsten Kasseler Spielklasse auf Kreisebene schaffen. Vielleicht ist ja auch ein Platz im gesicherten Mittelfeld möglich, aber Kühne ist klar: „Besonders die ersten sechs, sieben Mannschaft in dieser Liga sind ein ganz anderes Kaliber, als wir es gewohnt sind. Aber wir arbeiten schon seit zwei Wochen daran, dass wir mithalten können.“ Seine Spieler hätten sich bereits ordentlich reingehängt. In der Vorbereitung bestreitet die SG gleich drei Turniere (Reihert-Cup in Hedemünden, Söhrecup in Vollmarshausen und das Turnier in Kleinalmerode. Langeweile wird somit sicherlich nicht aufkommen.

Die Mannschaft ist zusammengeblieben und mit den Neuzugängen ist Andreas Kühne sehr zufrieden. So erhofft er sich vom aus Heiligenrode gekommenen Niklas Becker zusätzliche Impulse im Mittelfeld. Alle anderen haben einen Staufenberger Bezug. Felix Reich spielte zuletzt in Nieste und soll die Defensive stärken. Im Tor wird es neuen Konkurrenzkampf durch Max Borchardt (AFC Kassel; kommt aus Landwehrhagen) geben. Auch mehrere A-Jugendliche bekommen eine Chance, um sich anzubieten; darunter der Torjäger der Gruppenliga-A-Jugend, Tom Alheidt.

Die zahlreichen Neuen werden zum Teil aber auch die Reihen der Zweiten ergänzen. Das in die A-Liga aufgestiegene Team von Christian Kühne wird sich nämlich neu aufstellen. Mehrere ältere Akteure haben angekündigt, künftig in der Kleinfeldliga der Altherren an den Start zu gehen. Insofern wird es also eine „Dritte“ geben. (Manuel Brandenstein)